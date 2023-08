Dodik je nečovjek. Ne može se to više nikako drugačije ni nazvati ni tumačiti. Od balkanskih lidera smo do sada navikli na sve i svašta: korupciju, kriminal, nacionalizam, laži, širenje mržnje. Samo, rijetko ko je, uključujući i one direktno odgovorne za ratne zločine, bio spreman toliko se nisko spuštati da, nakon što su pobijeni, koristi svaku priliku da verbalno i politički urinira po žrtvama ratnih zločina.



Nakon što je predstavnicima trojke javno opsovao Srebrenicu, Dodik je odlučio da soli i drugu najveću bošnjačku ranu - Prijedor. U gradu u kojem je u prvim mjesecima rata na najbrutalniji način ubijeno više od 3.000 Bošnjaka, Dodik je odlučio organizirati obilježavanje stradanja Srba u „Oluji“ u susjednoj Hrvatskoj.

No, ni tu skandali nisu stali pa se tokom Dodikovog govora u Prijedoru pojavila fotografija protjeranih Bošnjaka koja je uslikana 26. jula 1995. nakon pada Žepe.

Osim što je odlučio vrijeđati bošnjačke žrtve, i organizatori su bošnjačke žrtve odlučili da podvaljuju kao srpske, što, dakako, nije neka novost kada je u pitanju velikosrpska falsifikatorska propaganda.