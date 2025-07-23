Sarajevo je jednom moglo - i mora opet

Kada je Sarajevo 1978. godine dobilo domaćinstvo Zimskih olimpijskih igara, bio je to ambiciozan izazov – ali i historijska prilika koju je grad iskoristio u punom kapacitetu. Do početka Igara 1984. godine, Sarajevo se transformisalo iz postsocijalističke provincije u moderan olimpijski centar.

Izgrađena je Zetra, tada najsavremenija dvorana u regionu. Prošireno je Koševo, kako bi moglo ugostiti svečane ceremonije. Na Trebeviću je napravljena bob staza, prva takva u Jugoslaviji. Uređene su i tehnički opremljene skijaške staze na Bjelašnici, Jahorini i Igmanu, kao i skakaonice od 70 i 90 metara. Olimpijsko naselje Mojmilo ponudilo je 639 stanova za sportiste, dok je pres-naselje u Dobrinji ugostilo više od 8.000 novinara. Otvoren je hotel Holiday Inn i još osam novih ili renoviranih hotela. Proširen je aerodrom, izgrađene nove ceste, obnovljene tramvajske stanice, uveden plin i modernizovana infrastruktura. Sarajevo je bukvalno zakoračilo u novu eru.

Za sve to trebalo je samo šest godina. Nije bilo mnogo priče, ali je bilo volje, znanja i odlučnosti. A danas?

Danas živimo u vremenu u kojem se postavljanje kontejnera ili asfaltiranje 30 metara ulice najavljuje s fanfarama. U kojem se šaht boji u EU plavo, a to se zove projekt. Gdje se jedan semafor slavi kao urbanistički podvig. I onda se od građana očekuje da budu zahvalni jer su dobili kantu za reciklažu i sadnicu na Vilsonovom.

Ako je ovaj grad nekada mogao izgraditi cijeli olimpijski svijet u nešto više od pola decenije, može i mora bolje od šminkanja fasada i simulacije napretka. Problem nije u resursima, već u ambiciji i mentalitetu. Sarajevo zna i može više – ali mora prestati da se divi mrvicama koje mu se nude kao vrhunski civilizacijski domet.

Jasno je da politički uhljebi na vlasti možda i ne umiju više od toga? No, možda je krajnje vrijeme da počnemo tražiti više i zadatak damo onima koji to umiju.