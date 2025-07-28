„Selo gori, a baba se češlja“, kaže stara narodna izreka, a ni ponašanje političara u našoj zemlji nije ništa drugačije kada dođe ljeto.

Niko se nije ni potresao jer smo izgubili dio sredstava od Plana rasta, a ko zna koliko ćemo ih još izgubiti ako nastavimo ovim tempom.

Umjesto da ova kazna Evropske unije bude alarm za što hitnije djelovanje, ona je samo bila medijska vijest nekoliko dana.

Održale su se dvije sjednice Vijeća ministara BiH u nekoliko dana, a jedva da se na njima i kvorum sakupio, jer je počelo vrijeme godišnjih odmora nakon mjeseci neuspješnog rada i ništa ne smije da poremeti planove.

Nikakve odgovornosti za postupke praktično nema, a kada dođe avgust neće biti ni privida rada, jer tradicionalno avgustom institucije ne rade.

Onda će doći i septembar i novi rok Evropske komisije i onda će biti „kuku majko, ističe nam još jedan rok“. I tako ćemo ostati bez još deset posto sredstava. Dežurni krivac će se lako pronaći.

U isto vrijeme država se guši u dimu zbog velikih požara, a princip je takav da se uzdamo isključivo u „Onog odozgo“.

Vlada FBiH je još za vrijeme Fadila Novalića najavila nabavku specijaliziranih letjelica za gašenje požara, a umjesto toga sada imamo rentane letjelice iz Hrvatske.

No, ako vjetar nanese požar sjevernije od Ivan-sedla, crno nam se piše... Jer ugovor je potpisan samo s tri hercegovačka kantona. Valja nam onda ponovo čekati na pomoć neke od zemalja susjedstva, kako smo to i navikli.

A kada prođu godišnji odmori, proći će i sezona požara, pa onda nema nikakvih problema. Sve do narednog ljeta...