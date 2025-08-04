Dodik poslije Dodika

Potvrđena presuda Miloradu Dodiku, kojom mu se zabranjuje političko djelovanje, nije tek pravna formalnost – ona otvara prostor za historijski politički preokret u Republici Srpskoj. Ali umjesto jasne artikulacije opozicionog odgovora, javnost iz RS dobila je konfuzne, proturječne, pa čak i dodikovske poruke od onih koji bi trebali biti alternativa.

Da teorija da je „kupljen“ od Dodika možda i nije samo teorija zavjere, pokazuje – Draško Stanivuković. Njegov kategoričan stav da PDP neće učestvovati na eventualnim prijevremenim izborima za predsjednika RS najveći je poklon koji Dodik i njegov projekt mogu dobiti. Time je efektivno osigurao da opozicija propusti rijetku priliku da testira snagu vlasti u trenutku njene institucionalne slabosti.

Još gore, Stanivukovićev poziv na "jedinstvo" u ovakvom trenutku zvuči kao jeftin alibi za političku pasivnost. U zemlji gdje je vladavina prava uvijek pod upitnikom, opozicija ne smije imati luksuz konfuzije, a kamoli otvorenog legitimiranja retorike režima kojeg bi trebala rušiti.

Za razliku od njega, unutar opozicionog spektra postoje i glasovi razuma. Igor Crnadak i SDS-ov Radulović pozvali su na učešće u izborima, dok se Jelena Trivić, iako suzdržana, ipak nije stavila u Dodikov rov. U tim fragmentima postoji još mogućnost političke ofanzive, ali ona neće doći od lidera koji na ključnom raskršću bira stajanje sa strane – ili još gore, pod krilom onog koga bi trebao smijeniti.

Stanivuković mora znati da se povjerenje birača ne dobija glumeći Dodikovog pitomog rođaka, jer zašto bi onda iko glasao za njegov proizvod pored Dodikovog.

Odluke koje slijede – uključujući i ponašanje na sjednici NSRS – bit će lakmus papir: da li je opozicija stvarna snaga u RS, ili samo servis koji Dodik povremeno koristi da fingira pluralizam. Da ne bude zabune, kada god je Dodik mobilisao opoziciju da s njim uđu u kolo oko nacionalne priče, izašao je kao apsolutni pobjednik.

Jer, ako se i pozicija i opozicija isto ponašanju, zašto bi neko umjesto originala uzimao kopiju.