U SARTR-u večeras drama „Njih više nema“

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Njih više nema” autora Doruntina Basha.

Reditelj je Andrej Nosov, a uloge tumače: Mirjana Karanović, Svetozar Cvetković, Alban Ukaj, Maja Salkić, Davor Sabo, Kemal Rizvanović, Sanin Milavić, Matea Mavrak, Hana Zrno, Faruk Hajdarević, Alen Konjicija, Natalia Dmitrieva i Dino Hamidović.

Glavni lik u drami je Sadika, koja je preživjela genocid u Srebrenici i koja proslavlja rođenadan, daleko od svoje domovine u Holandiji.

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, večeras u 19.30, bit će upriličena baletna predstava “Snjeguljica i sedam patuljaka” četvorice kompozitora: Šostakovića (Shostakovich), Pavlovskog (Pavlovsky), Delibea (Delibes) i Masenea (Massenet).

Koreografkinja je Amalia Mindrutiu, scenograf Josip Lovrenović, kostimografkinja Vanja Ciraj Džudža, a igraju članovi Ansambla Baleta NPS-a.