"Dani Jurislava Korenića": U Kamernom teatru 55 večeras na sceni predstava "Sjaj zvezda na plafonu"

U Kamernom teatru 55 večeras (17. novembra) s početkom u 20 sati, možete pogledati predstavu "Sjaj zvezda na plafonu", gostovanje Malog pozorišta "Duško Radović" iz Beograda u okviru Internacionalnog festivala "Dani Jurislava Korenića".

Priča nastala po romanu Juhane Tidel vodi nas u svijet mlade Jene, koja balansira između tipičnih izazova adolescencije i teške činjenice da joj je majka bolesna.

Kroz humor, tugu, bliskost i sitne trenutke koji čine odrastanje, predstava otvara teme ljubavi, prijateljstva, porodice i unutrašnje snage. Iako napisana prije više od dvije decenije, univerzalna pitanja koja postavlja i danas snažno odjekuju.

Glumci koji igraju u predstavi su: Mina Nenadović/Julija Petković, Anđela Alavirević, Nevena Kočović, Mladen Lero, Filip Stankovski, Sunčica Milanović, Jelena Ilić, Jovana Cvetković i Lana Adžić.

Autor teksta je J. Tidel/T. Grumić. Režiju i scenski pokret je radio Damjan Kecojavić, dok su za prevod zaslužne Suzana Živković i Zorica Janković.

Blagajna Kamernog teatra 55 radi svaki radni dan od 13 sati do 20 sati, i subotom od 15 sati do 20 sati.

