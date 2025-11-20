Predstava "Ljudski glas" večeras u Kamernom teatru 55 u okviru festivala "Dani Jurislava Korenića"

U okviru IX Internacionalnog festivala "Dani Jurislava Korenića" u Kamernom teatru 55, večeras, (20. novembra) s početkom u 20:00 sati, će gostovati Istarsko narodno kazalište/Gradsko kazalište Pula sa predstavom "Ljudski glas".

Autor teksta je Jean Cocteau, prijevod je radila Urša Raukar-Gamulin, dok je režiju radio Jug Đorđević. U predstavi igra glumica Dijana Vidušin.

Predstava rađena po tekstu Jeana Cocteaua, jednom od najinterpretiranijih komada 20. stoljeća, donosi snažan, nadrealistički monolog žene koja, u emotivnom rasulu, pokušava pronaći smisao, logiku i vlastiti identitet.

"Ljudski glas" otvara prostor za nova čitanja i propituje kako lična ispovijest, pseudoopera ili apstraktna zvučna instalacija mogu nastati iz jedne naizgled jednostavne situacije koja prerasta u ličnu tragediju.

Ovo je ujedno i posljednja predstava u takmičarskom dijelu festivala.

Sutra, 21. novembra, pored svečane dodijele nagrada, publika će moći prisustvovati koncertu Gudačkog kvarteta Kamernog teatra 55 sa početkom u 20:00 sati.

Ulaz na koncert je slobodan.