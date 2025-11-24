AVNOJ Fest donosi savremene umjetničke interpretacije antifašističkog naslijeđa

Festival umjetnosti, kulture i dijaloga posvećen obilježavanju 82. godišnjice Drugog zasjedanja AVNOJ-a biće održan u Jajcu od 25. do 30. novembra.

Antifašističko naslijeđe

Festival donosi bogat program, savremene umjetničke interpretacije antifašističkog naslijeđa i sadržaje koji povezuju lokalnu zajednicu, mlade i posjetitelje iz cijele zemlje.

Program će se odvijati na više lokacija u Jajcu, a zvanično otvaranje bit će upriličeno 25. novembra u 17.00 sati u Domu kulture Jajce izložbom "I poslije Tita – Tito“ Milomira Kovačevića Strašnog, saopštili su organizatori.

Prvi AVNOJ Fest ima za cilj osnažiti kulturu sjećanja, promovisati vrijednosti mira i slobode te afirmisati Jajce kao antifašističku prijestolnicu Evrope, a organizator je JU Muzej II zasjedanja AVNOJ-a.

Direktor Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a Elvedin Imamović istakao je važnost novog festivalskog koncepta.

- AVNOJ Fest je logičan iskorak u modernizaciji obilježavanja jednog od najznačajnijih datuma naše historije. Želimo stvoriti prostor u kojem se umjetnost, sjećanje i savremeni pristupi kulturi susreću, te na taj način približiti antifašističke vrijednosti novim generacijama - naveo je Imamović.

U okviru festivala, 26. novembra u Muzeju AVNOJ-a bit će predstavljena knjiga "Bitka na Sutjesci – Pakao u raju“ autora Šimuna Cimermana, u galeriji Muzeja AVNOJ-a bit će otvorena izložba "Yugo.Logo – Grafička identifikacija u Jugoslaviji“ Ognjena Rankovića i Antonia Karače, koja istražuje i prikazuje vizualni identitet jedne epohe.

U petak, 28. novembra, za učenike osnovnih škola iz Jajca bit će održane projekcije filma "Blum – Gospodari svoje budućnosti“ Jasmile Žbanić, dok centralni dan festivala, 29. novembar, donosi polaganje cvijeća, svečanu akademiju i panel "AVNOJ 4.0 – Rebrendiranje AVNOJ-a“.

Turistički obilazak

Posljednji dan, 30. novembar, rezervisan je za turistički obilazak kulturno-historijskih lokaliteta Jajca povezanih s Drugim zasjedanjem AVNOJ-a.

Poseban fokus ovogodišnjeg festivala je i koncert slovenačke grupe Laibach, koji će biti održan 29. novembra, a za koji su sve ulaznice već rasprodane.

- Grupa Laibach je svojevremeno u bosanskohercegovačkim medijima bila optužena da je razbila Jugoslaviju. Sad će, na historijskom mjestu, u samom jezgru rođenja Jugoslavije, nastupiti sa posebnim programom koji bi te tvrdnje mogao i pobiti - naglasio je član slovenačke grupe Laibach Ivan Novak.

Prvi AVNOJ Fest organizuje JU Muzej II zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu uz podršku Općine Jajce, Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednje-bosanskog kantona, SUBNOR-a BiH, Grupe Laibach, Ambasade Republike Slovenije u BiH, JU Dom kulture Jajce, JKP Čistoća i zelenilo Jajce i Visit Jajce, saopšteno je.