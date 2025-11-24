Adisi Vatreš Selimović nagrada za kostimografiju na festivalu "Bez prevoda" u Užicu

Na 30. jugoslovenskom pozorišnom festivalu „Bez prevoda“ održanom u Užicu nagrada za kostimografiju Ardalion“ odlukom žirija pripala je Adisi Vatreš Selimović za kostimografiju u predstavi „Ljubavnice“ Kamernog tetra 55.

O nagradama su odlučivali rediteljka i predsjednica žirija Branislava Stefanović, scenograf Miodrag Tabački i dramski pisac Đorđe Kosić.

U obrazloženju žirija navodi se da je kostimografija predstave „Ljubavnice“ Kamernog teatra 55, nagrađena zbog promišljene, raznovrsne i fleksibilne palete kostima, koji glumcima omogućavaju brze i uverljive transformacije.

Predstavu „Ljubavnice“, Kamernog teatra 55, rađena prema tekstu dobitnice Nobelove nagrade za knjževnost, Elfriede Jelinek, u režiji Jovane Tomić je gostovala je u Užicu, 18. novembra.

U predstavi „Ljubavnice“ igraju Boris Ler, Dina Mušanović, Enes Kozličić, Anja Kraljević i Nadine Mičić. Dramaturgiju potpisuje Asja Krsmanović, scenografiju i kostimografiju Adisa Vatreš Selimović. Kompozitor je Vlada Pejković, a korepetitorka Tijana Vignjević. Inspicijent predstave je Senad Bešić, saopćeno je iz Kamernog tetra 55.