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TENZIJE U SRBIJI

Policija u Užicu nasilno razbila blokadu: Građane vukli po asfaltu i prskali biber sprejem

Prema pisanju srbijanskih medija, okupljeni građani su mirno sjedili na cesti kada je policija počela s intervencijom

Blokade u Užicu. Nova.rs

M. Až.

6.7.2025

Nakon protesta održanog na Vidovdan, 26. juna, obilježenog nasilnim intervencijama policije, građani su nastavili s blokadama u mnogim gradovima. Uprkos represiji i pritiscima koje vlast provodi putem policijskih snaga, učesnici protesta ne odustaju. Na udaru su posebno studenti i članovi akademske zajednice.

Večeras je u Užicu došlo do dramatičnog razvoja događaja kada su građani blokirali magistralni put u naselju Krčagovo. Policija je tada nasilno reagovala i počela s razbijanjem blokade.

Prema pisanju srbijanskih medija, okupljeni građani su mirno sjedili na cesti kada je policija počela s intervencijom. Policajci su vukli i bacali na kolovoz mladiće koji su se nalazili u prvom redu i nosili srpsku zastavu.

Kako javlja televizija N1, policija je koristila sprej nad okupljenima, a najvjerovatnije se radilo o biber spreju.

U Čačku je plan građana da blokiraju Ibarsku magistralu u Preljini, u blizini crkve, onemogućen zbog velikog prisustva pripadnika Žandarmerije, koji su bili opremljeni za razbijanje demonstracija.

Kako piše portal Nova.rs, između 150 i 200 pripadnika Žandarmerije spriječilo je blokadu ceste na oko 500 metara od ulaza na autoput Miloš Veliki.

# SRBIJA
# UŽICE
# PROTESTI
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