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U SPOMEN KUĆI

U Prijedoru izložba radova nastalih na ovogodišnjoj Likovnoj koloniji "Sreten Stojanović"

Šest umjetnika je na Kozari slikalo početkom augusta, a umjetnici su inspiraciju uglavnom pronalazili u prirodnim ljepotama planine Kozare

U Spomen kući porodice Stojanović u Prijedoru. FENA

FENA

26.11.2025

U Spomen kući porodice Stojanović u Prijedoru sinoć je otvorena izložba radova nastalih na ovogodišnjoj 16. Likovnoj koloniji "Sreten Stojanović“.

Šest umjetnika je na Kozari slikalo početkom augusta, a umjetnici su inspiraciju uglavnom pronalazili u prirodnim ljepotama planine Kozare.

Pokrovitelj Kolonije je Grad Prijedor. FENA

- Iza umjetnika je ostalo 16 radova koji ostaju u fundusu Muzeja "Kozare“, a jedan dio ostaje Gradskoj upravi - rekla je direktor ove ustanove Marina Ljubičić Bogunović.

Pokrovitelj Kolonije je Grad Prijedor, a iz Gradske uprave ističu da su ponosni na ovu manifestaciju koja širi kulturu i zajedništvo.

Likovna kolonija "Sreten Stojanović“ je bijenalnog karaktera i organizuje se svake druge godine.

# PRIJEDOR
# IZLOŽBA
# UMJETNOST
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