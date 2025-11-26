U Prijedoru izložba radova nastalih na ovogodišnjoj Likovnoj koloniji "Sreten Stojanović"

Šest umjetnika je na Kozari slikalo početkom augusta, a umjetnici su inspiraciju uglavnom pronalazili u prirodnim ljepotama planine Kozare.

U Spomen kući porodice Stojanović u Prijedoru sinoć je otvorena izložba radova nastalih na ovogodišnjoj 16. Likovnoj koloniji "Sreten Stojanović“.

- Iza umjetnika je ostalo 16 radova koji ostaju u fundusu Muzeja "Kozare“, a jedan dio ostaje Gradskoj upravi - rekla je direktor ove ustanove Marina Ljubičić Bogunović.

Pokrovitelj Kolonije je Grad Prijedor, a iz Gradske uprave ističu da su ponosni na ovu manifestaciju koja širi kulturu i zajedništvo.

Likovna kolonija "Sreten Stojanović“ je bijenalnog karaktera i organizuje se svake druge godine.