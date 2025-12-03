Promocija knjige “Muftija Muamer Zukorlić – Reformator” u srijedu nakon ikindije u 14 sati

U srijedu, 03. decembra, odmah nakon ikindije namaza, oko 14 sati, u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, bit će održana svečana promocija knjige „Muftija Muamer Zukorlić – Reformator“, autora Muhameda Mahmutovića.

Riječ je o djelu koje je već izazvalo veliko interesovanje u Sandžaku, Bosni i Hercegovini i među bošnjačkom dijasporom širom svijeta.

Ovaj događaj se održava pod pokroviteljstvom reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Huseina ef. Kavazovića, što promociji daje posebnu duhovnu i institucijsku važnost.

Na promociji će govoriti dva ugledna promotora:

- Mr. Muhamed ef. Velić, imam, autor i jedan od najprepoznatljivijih javnih glasova Islamske zajednice

- Hafiz Haris ef. Kalač, dugogodišnji saradnik rahmetli Muftije i svjedok mnogih ključnih etapa njegovog djelovanja

O čemu govori knjiga?

Knjiga „Muftija Muamer Zukorlić – Reformator“ otvara vrata u svijet jednog izuzetnog čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u obrazovnim, kulturnim, duhovnim i društvenim procesima Bošnjaka. Autor donosi:

- lična sjećanja i susrete s Muftijom,

- dokumentovane događaje iz njegovog javnog i privatnog djelovanja,

- analizu njegovog reformskog pristupa,

- prikaz borbe za izgradnju institucija tamo gdje ih nije bilo,

- promišljanja o njegovoj viziji povezanog Sandžaka, Bosne i bošnjačke dijaspore.

Posebnu vrijednost knjige čine autentični detalji — razgovori koji nikada nisu zapisani, njegove tihe pouke, unutrašnji motivi i intelektualna hrabrost koja ga je vodila kroz cijeli život.

- Ova knjiga je moj trajni amanet generacijama koje dolaze: zapis o čovjeku koji je vjerovao da se narod mijenja kada se promijeni svijest. Muamer Zukorlić je živio reformu — u učenju, govoru i djelu. Moja obaveza je bila da zabilježim ono što nismo smjeli prepustiti zaboravu - istaknuo je autor Muhamed Mahmutović

Poziv javnosti

Organizatori pozivaju sve vjernike, građane Sarajeva, intelektualce, studente, profesore i prijatelje lika i djela rahmetli Muftije da prisustvuju promociji u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke, gdje se očekuje dostojanstvena atmosfera ispunjena sjećanjem, emocijom i svjedočenjem o čovjeku koji je oblikovao jedno doba bošnjačke misli.