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BKC

Emocije na sceni: Ivan Bosiljčić uskoro u Sarajevu

U vaš grad dolazim s izvrsnim muzičarima, poručio je

Ivan Bosiljčić uskoro u Sarajevu. Press služba

A. P.

9.12.2025

Jedan od najprepoznatljivijih glumačkih i muzičko-poetskih izvođača regije, Ivan Bosiljčić, 23. januara naredne godine stiže u BKC Sarajevo s programom "Naše veče", koje već godinama oduševljava publiku širom regije.

"Naše veče" slovi za jedinstven umjetnički koncept koji spaja izabrane stihove, bezvremenske pjesme i snažnu emociju. Bosiljčićeve interpretacije — od poezije domaćih i stranih autora do najljepših melodija iz filmske i kazališne umjetnosti — stvaraju atmosferu bliskosti i zajedništva, zbog čega je svaki nastup poseban doživljaj.

Ivan Bosiljčić je poručio da se raduje što nakon mnogo godina i uz mnogo želje dolazi u Sarajevo.

- Ukoliko volite domaće i strane pjesnike, ukoliko volite da uglas pjevamo neke od najljepših pjesama s naših prostora, dobrodošli ste. U vaš grad dolazim s izvrsnim muzičarima - poručio je Bosiljčić.

Ulaznice su u prodaji putem platforme entrio.ba, na prodajnom mjestu Plato Skenderija, kao i na blagajni BKC-a Sarajevo. Organizatori pozivaju publiku da svoje ulaznice osiguraju na vrijeme, jer se očekuje veliko interesovanje i brzo popunjavanje dvorane. 

# BKC
# IVAN BOSILJČIĆ
# SARAJEVO
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