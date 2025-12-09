Emocije na sceni: Ivan Bosiljčić uskoro u Sarajevu

Jedan od najprepoznatljivijih glumačkih i muzičko-poetskih izvođača regije, Ivan Bosiljčić, 23. januara naredne godine stiže u BKC Sarajevo s programom "Naše veče", koje već godinama oduševljava publiku širom regije.

"Naše veče" slovi za jedinstven umjetnički koncept koji spaja izabrane stihove, bezvremenske pjesme i snažnu emociju. Bosiljčićeve interpretacije — od poezije domaćih i stranih autora do najljepših melodija iz filmske i kazališne umjetnosti — stvaraju atmosferu bliskosti i zajedništva, zbog čega je svaki nastup poseban doživljaj.

Ivan Bosiljčić je poručio da se raduje što nakon mnogo godina i uz mnogo želje dolazi u Sarajevo.

- Ukoliko volite domaće i strane pjesnike, ukoliko volite da uglas pjevamo neke od najljepših pjesama s naših prostora, dobrodošli ste. U vaš grad dolazim s izvrsnim muzičarima - poručio je Bosiljčić.