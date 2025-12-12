U kinu Meeting Point u Sarajevu počinje besplatna edicija programa WARM Movies

WARM Fondacija, u saradnji sa Sarajevo Film Festivalom, organizuje besplatnu ediciju programa WARM Movies, koja će biti održana od 12. do 14. decembra u kinu Meeting Point u Sarajevu.

Program donosi tri značajna filmska svjedočanstva o savremenim konfliktima koji su obilježili 2025. godinu, te otvara prostor za dijalog i refleksiju o izazovima sa kojima se svakodnevno susreću zajednice pogođene sukobima i humanitarnim krizama.

Selekcija filmova realizovana je uz doprinos članova i prijatelja WARM mreže - profesionalaca s neposrednim iskustvom u područjima sukoba i društvenih izazova, koji prepoznaju težinu i autentičnost prikazanih priča.

Ulaz na projekcije je slobodan, a besplatne ulaznice mogu se preuzeti sat vremena prije početka. Projekcije počinju u 18 sati. Selekcija filmova koji će biti prikazani, uključuje:

- Petak, 12.12. - "The Voice of Hind Rajab", u režiji Kaouther Ben Hania

Volonteri Crvenog polumjeseca primaju hitan poziv: šestogodišnja djevojčica je zarobljena u automobilu pod vatrom IDF-a. Film prikazuje njihovu borbu da je spase, zadržavajući kontakt i sve moguće resurse u pokušaju da joj pruže pomoć. Film donosi intiman i potresan uvid u humanitarne napore u ratnim zonama.

- Subota, 13.12. - "2000 Meters to Andriivka", u režiji Mstyslava Chernova

Pratimo misiju ukrajinskog voda kroz teško utvrđenu šumu kako bi oslobodili strateško selo od ruskih snaga. Filmska priča donosi neposredni uvid u ratne razaranja, nesigurnost i hrabrost vojnika i civila.

- Nedjelja, 14.12. - "Surviving Syria’s Prison" u režiji Sashe Joelle Achilli i Sare Obeidat

Film prati hiljade nestalih Sirijaca i razotkriva mračne tajne režimskih zatvora kroz svjedočanstva preživjelih i bivših izvršilaca. Riječ je o rijetkom uvidu u brutalnu kampanju državnog represivnog aparata, ispričanu kroz prizmu onih koji su preživjeli i onih koji su je sprovodili.