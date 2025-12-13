Nagrada Adriatic Award dodijeljena filmu Victory, reditelja Zulfikara Filandre

Na 22. Dorico International Film Festivalu sinoć je prikazana je selekcija kratkometražnih filmova posvećenih kinematografiji Bosne i Hercegovine, u okviru Međunarodnog takmičarskog programa – Adriatic Award, realizovanog u partnerstvu sa Silver Frame Film Festivalom.
Kulturni dijalog
Adriatic Award nastaje kroz saradnju festivala okupljenih u Mrežu festivala Jadrana – MoliseCinema, Sulmona International Film Festival, Sudestival i Dorico International Film Festival – s ciljem jačanja kulturnog dijaloga između dvije obale Jadrana. Selekciju filmova odabrao je reditelj Ado Hasanović.
U takmičarskom programu prikazani su filmovi:
Victory – režija: Zulfikar Filandra
Gaia – režija: Nermin Hamzagić i Enis Čišić
Good Luck, Sara! – režija: Isidora Ratković
This Was a Graffiti – režija: Valeriya Boyko
Zanzibar 4K Colorized – režija: Lea Tošić
Kafana na Balkanu – režija: Boris Gavrilović
Projekciji je prisustvovala rediteljica Valerija Bojko (Valeriya Boyko), autorica filma This Was a Graffiti, porijeklom iz Ukrajine, koji je snimljen u Bosni i Hercegovini.
Društvena dimenzija
Nagrada Adriatic Award dodijeljena je filmu Victory, reditelja Zulfikara Filandre, saopćio je UG Admon Film.
U obrazloženju žirija navodi se da kratkometražni film Victory isprepliće društvenu dimenziju i metakinematografsku refleksiju, kroz priču o Velidu, mladom radniku koji nakon gubitka posla postaje simbol generacije obilježene razočaranjem. Kroz susret s dvojicom reditelja, film propituje moć filmskog pogleda i napetost između društvene kritike i eksploatacije patnje. Režija, balansirana između realizma i eksperimenta, uz fotografiju Amela Đikolija i montažu Marije Kovačine, gradi snažan filmski jezik koji naglašava krhkost, ali i dostojanstvo likova. Victory lokalnu priču pretvara u univerzalni film o dostojanstvu rada i ulozi kina kao pamćenja i kritičke savjesti.
Specijalno priznanje (Special Mention) dodijeljeno je filmu Good Luck, Sara!, rediteljice Isidore Ratković.
Odluku je donio žiri u sastavu: Carlo Liberatore (Sulmona International Film Festival), Cristian Ferrao (Molise Cinema), Marco Maiorano (Sulmona International Film Festival) i Michele Suma (Sudestival).