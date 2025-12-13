Nagrada Adriatic Award dodijeljena filmu Victory, reditelja Zulfikara Filandre

Na 22. Dorico International Film Festivalu sinoć je prikazana je selekcija kratkometražnih filmova posvećenih kinematografiji Bosne i Hercegovine, u okviru Međunarodnog takmičarskog programa – Adriatic Award, realizovanog u partnerstvu sa Silver Frame Film Festivalom.

Kulturni dijalog

Adriatic Award nastaje kroz saradnju festivala okupljenih u Mrežu festivala Jadrana – MoliseCinema, Sulmona International Film Festival, Sudestival i Dorico International Film Festival – s ciljem jačanja kulturnog dijaloga između dvije obale Jadrana. Selekciju filmova odabrao je reditelj Ado Hasanović.

U takmičarskom programu prikazani su filmovi:

Victory – režija: Zulfikar Filandra

Gaia – režija: Nermin Hamzagić i Enis Čišić

Good Luck, Sara! – režija: Isidora Ratković

This Was a Graffiti – režija: Valeriya Boyko

Zanzibar 4K Colorized – režija: Lea Tošić

Kafana na Balkanu – režija: Boris Gavrilović

Projekciji je prisustvovala rediteljica Valerija Bojko (Valeriya Boyko), autorica filma This Was a Graffiti, porijeklom iz Ukrajine, koji je snimljen u Bosni i Hercegovini.

Društvena dimenzija

Nagrada Adriatic Award dodijeljena je filmu Victory, reditelja Zulfikara Filandre, saopćio je UG Admon Film.

U obrazloženju žirija navodi se da kratkometražni film Victory isprepliće društvenu dimenziju i metakinematografsku refleksiju, kroz priču o Velidu, mladom radniku koji nakon gubitka posla postaje simbol generacije obilježene razočaranjem. Kroz susret s dvojicom reditelja, film propituje moć filmskog pogleda i napetost između društvene kritike i eksploatacije patnje. Režija, balansirana između realizma i eksperimenta, uz fotografiju Amela Đikolija i montažu Marije Kovačine, gradi snažan filmski jezik koji naglašava krhkost, ali i dostojanstvo likova. Victory lokalnu priču pretvara u univerzalni film o dostojanstvu rada i ulozi kina kao pamćenja i kritičke savjesti.

Specijalno priznanje (Special Mention) dodijeljeno je filmu Good Luck, Sara!, rediteljice Isidore Ratković.

Odluku je donio žiri u sastavu: Carlo Liberatore (Sulmona International Film Festival), Cristian Ferrao (Molise Cinema), Marco Maiorano (Sulmona International Film Festival) i Michele Suma (Sudestival).