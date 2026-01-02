Film "Paviljon" uspješno predstavljen kanadskoj publici

Film "Paviljon" reditelja Dine Mustafića, ostvario je zapaženu i uspješnu kino promociju u Kanadi gdje je prikazan publici u dva ključna filmska centra – Vancouveru i Torontu. Kanadske projekcije izazvale su snažan interes publike i filmske zajednice, potvrđujući međunarodni potencijal ovog ostvarenja i njegovu komunikativnost u multikulturnom kontekstu.

U Torontu, film je prikazan u renomiranom Paradise Theatreu, jednom od najznačajnijih art-kino prostora u gradu, pred brojnom publikom i uz izražen interes kulturne i filmske javnosti.

Projekcije u Vancouveru realizirane su kroz specijalne kino prikaze namijenjene široj publici i filmskim profesionalcima, gdje je film dočekan s izrazito pozitivnim reakcijama i interesom gledalaca. Uspješna kanadska promocija predstavlja važan korak u međunarodnom kino životu filma i dodatno je otvorila prostor za saradnju s distributerima i festivalskim selektorima.

Nakon Kanade, "Paviljon" tokom 2026. godine nastavlja svoju kino distribuciju u Evropi i zemljama Zapadnog Balkana, uz planirana prikazivanja u art-kinima i odabranim distributivnim mrežama, paralelno s učešćem na brojnim međunarodnim filmskim festivalima.