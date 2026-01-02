Film "Paviljon" uspješno predstavljen kanadskoj publici

Film "Paviljon" reditelja Dine Mustafića, ostvario je zapaženu i uspješnu kino promociju u Kanadi gdje je prikazan publici u dva ključna filmska centra – Vancouveru i Torontu. Kanadske projekcije izazvale su snažan interes publike i filmske zajednice, potvrđujući međunarodni potencijal ovog ostvarenja i njegovu komunikativnost u multikulturnom kontekstu.
U Torontu, film je prikazan u renomiranom Paradise Theatreu, jednom od najznačajnijih art-kino prostora u gradu, pred brojnom publikom i uz izražen interes kulturne i filmske javnosti.
Projekcije u Vancouveru realizirane su kroz specijalne kino prikaze namijenjene široj publici i filmskim profesionalcima, gdje je film dočekan s izrazito pozitivnim reakcijama i interesom gledalaca. Uspješna kanadska promocija predstavlja važan korak u međunarodnom kino životu filma i dodatno je otvorila prostor za saradnju s distributerima i festivalskim selektorima.
Nakon Kanade, "Paviljon" tokom 2026. godine nastavlja svoju kino distribuciju u Evropi i zemljama Zapadnog Balkana, uz planirana prikazivanja u art-kinima i odabranim distributivnim mrežama, paralelno s učešćem na brojnim međunarodnim filmskim festivalima.
Podsjetimo, film "Paviljon" imao je svjetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu, gdje je privukao veliku pažnju publike i kritike, a u regionalnom kontekstu je višestruko nagrađivan, čime je potvrđen njegov status jednog od značajnijih naslova savremene kinematografije Zapadnog Balkana.
Uloge su ostvarili: Rade Šerbedžija, Zijah Sokolović, Miralem Zubčević, Ksenija Pajić, Jasna Diklić, Branka Petrić, Meto Jovanovski, Vladimir Jurc Lali, Kaća Dorić, Muhamed Bahonjić, Ivo Barišić, Ermin Bravo, Alban Ukaj, Nikša Butijer, Vedrana Božinović, Mirjana Karanović, Ermin Sijamija, Aleksandar Seksan, Snežana Vidović, Selma Mehanović, Zlatan Školjić, Adis Mehanović, Siniša Vidović, Faketa Salihbegović Avdagić, Ivica Šarić, Mugdim Avdagić, Sabina Kulenović i Ana Novaković.
Film "Paviljon“, nastao prema scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića Pirketa, crna je komedija o grupi stanara staračkog doma "Paviljon", koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu. Naoružani ilegalnim sredstvima zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima.
Film je realizovan u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a distribuciju na Balkanu preuzima Blitz.