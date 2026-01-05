Komedija "Državni lopov" gostuje u Švicarskoj i Nizozemskoj

Studio Teatar iz Zenice u saradnji sa Kulturicom najavio je gostovanje hit komedije "Državni lopov" u Tilburgu (Holandija) 17. januara te u Zürichu (Švicarska) dan poslije. Predstava će, krajem januara (30. januara) ponovo gostovati u Švicarskoj, ovoga puta u kantonu Ticino. Tome je prethodila uspješna decembarska turneja u Bosni i Hercegovini.

Premijera te predstave održana je 2005. godine, a već više od dvije decenije ne silazi sa scene. Ta predstava i dalje uspješno puni dvorane širom BiH, regije i Evrope. Komedija "Državni lopov" dosad je izvedena više od 400 puta, a pogledalo je više od 150.000 gledatelja što je svrstava među najizvođenije i najprepoznatljivije bh. pozorišne projekte. U toj predstavi igraju glumci Nusmir Muharemović, Irfan Kasumović i Mirza Mušija.

"Državni lopov" je komedija o sitnom varalici Kikiju i „državnom lopovu“ Marku, koji dijele zatvorsku ćeliju zajedno s ambicioznim, ali neobrazovanim čuvarem Jozom. Kroz njihove svakodnevne sukobe i šale otkriva se duhovita, ali prepoznatljiva slika društva u kojem živimo. U niz komičnih situacija dvojica zatvorenika shvataju da su obojica završila iza rešetaka zbog iste žene, o kojoj i dalje potajno sanjaju. Na kraju Marko izlazi zahvaljujući „rupi u zakonu“, dok Kiki ostaje da odsluži još dvije godine – „na ljetovanju o državnom trošku“.

Predstava je dosad igrana u više od deset zemalja, među kojima su BiH, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Njemačka, Luksemburg, Švedska i Švicarska.