Ivan Bosiljčić donosi "Naše veče" u tri bosanskohercegovačka grada

Ivan Bosiljčić kreće na mini bosanskohercegovačku turneju s muzičko-poetskim programom „Naše veče“, koja obuhvata tri grada. Turneja započinje 22. januara u BKC-u Tuzla, nastavlja se 23. januara u BKC-u Sarajevo, a završava 24. januara u Hrvatskom domu „Herceg Stjepan Kosača“ u Mostaru.

Posebno veliki interes već je zabilježen u Sarajevu, gdje je više od pola kapaciteta dvorane već rasprodano.

Bosiljčić je izrazio posebno zadovoljstvo dolaskom u Bosnu i Hercegovinu:

- Ako volite domaće i strane pjesnike, ako volite zajedno zapjevati neke od najljepših pjesama s naših prostora – dobrodošli ste. U BiH dolazim s izvrsnim muzičarima i velikom radošću.

Zbog velikog interesa u sva tri grada, organizatori pozivaju publiku da svoje ulaznice osiguraju na vrijeme. Ulaznice su dostupne online, kao i na blagajni BKC-a, platou Skenderije i info pultu Mepas Malla.