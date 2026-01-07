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Ivan Bosiljčić donosi "Naše veče" u tri bosanskohercegovačka grada

Dolazim s izvrsnim muzičarima i velikom radošću, poručio je

Ivan Bosiljčić stiže u BiH. Press

A. P.

7.1.2026

Ivan Bosiljčić kreće na mini bosanskohercegovačku turneju s muzičko-poetskim programom „Naše veče“, koja obuhvata tri grada. Turneja započinje 22. januara u BKC-u Tuzla, nastavlja se 23. januara u BKC-u Sarajevo, a završava 24. januara u Hrvatskom domu „Herceg Stjepan Kosača“ u Mostaru.

Posebno veliki interes već je zabilježen u Sarajevu, gdje je više od pola kapaciteta dvorane već rasprodano.

Bosiljčić je izrazio posebno zadovoljstvo dolaskom u Bosnu i Hercegovinu:

- Ako volite domaće i strane pjesnike, ako volite zajedno zapjevati neke od najljepših pjesama s naših prostora – dobrodošli ste. U BiH dolazim s izvrsnim muzičarima i velikom radošću.

Zbog velikog interesa u sva tri grada, organizatori pozivaju publiku da svoje ulaznice osiguraju na vrijeme. Ulaznice su dostupne online, kao i na blagajni BKC-a, platou Skenderije i info pultu Mepas Malla.

# TURNEJA
# BKC
# IVAN BOSILJČIĆ
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