Enes Kozličić o novoj predstavi "On(a)": Umjetnost ne treba ovisiti o pojedincu

Premijera predstave „On(a)“ u Kamernom teatru 55 zakazana je za 9. januar s početkom u 20 sati. Riječ je o autentičnom projektu čiju režiju potpisuje glumački ansambl same predstave – rijetkost u bh. teatarskoj praksi i svojevrsni odgovor na izazove za kulturne institucije u Bosni i Hercegovini.

O detaljima predstave i stvaranju jednog ovakvog projekta za naš list govorio je član ansambla Enes Kozličić.

- U septembru smo dobili vijest da do marta 2026. godine nećemo raditi ništa novo, odnosno da nećemo imati dovoljno finansijskih sredstava za to. Tako da smo se mi odlučili na ovaj potez da uradimo predstavu sami – rekao je glumac.

Bez sredstava

Ovakav potez donio je niz izazova koje su, pak, zajedničkim trudom uspjeli savladati.

- Bilo je izazovno samim tim što nismo imali sredstava, počevši od scenografije do kostima, rekvizite smo kupovali sami ili posuđivali od starih predstava sa repertoara Kamernog teatra 55 – objasnio je.

Posebnost njihovog nesvakidašnjeg pristupa, dodaje, leži u inicijativi samih umjetnika:

- Nije se dešavalo prije, ali mislim da je odlično što se ovo desilo i da treba postati praksa jer očito naše vlasti smatraju da je kultura nešto što nije nužno i potrebno. Mi bismo trebali biti tu da dokažemo suprotno i mislim da ovim potezom pokazujemo koliko smo voljni raditi i prilagođavati se svim situacijama, pa nažalost i ovoj.

Veći problemi

Umjetnik podsjeća na najveće probleme s kojim se njegove kolege suočavaju – od neredovnih isplata do problema s ugovorima i manjkom prilika. No, upravo iz takvih situacija mogu se izvući važne lekcije.

- Puno poruka se može izvesti iz ove situacije, ali mislim da je najvažnija da umjetnost ne treba da ovisi o odlukama jednog čovjeka ili njih nekoliko, što je u našem slučaju upravo tako. Mislim da trebamo biti hrabri, stvari uzeti u svoje ruke i jasno i glasno govoriti o svim problemima koje imamo. Naravno, nije kultura jedina u problemu, ali mi smo tu da govorimo ispred te grane o onome što se dešava. Jer, publika kada dođe na predstavu, oni gledaju predstavu i to je jedino što treba da ih zanima, ali problemi su mnogo veći – zaključio je Enes Kozličić.