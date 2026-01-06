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9. JANUARA

Predstava "On(a)" bit će premijerno izvedena u Kamernom teatru 55

Režiju potpisuje glumački ansambl, a tekst je rađen po motivima filma "Dankinja"

Najava predstave. Press

A. P.

6.1.2026

Kamerni teatar 55 najavljuje premijeru predstave "On(a)" 9. januara 2026. godine s početkom u 20 sati. Repriza predstave planirana je 10. januara, također s početkom u 20 sati.

Predstava je inspirisana stvarnim životima bračnog para, danskih umjetnika Gerde i Einara Wegenera, kasnije Lili Elbe, transrodne žene i jedne od prvih osoba koja se podvrgnula operaciji promjene spola.

Ovo je intimna i snažna priča o bezuslovnoj ljubavi, potrazi za identitetom i hrabrosti da upoznamo i prihvatimo sebe, bez obzira na cijenu koju ta istina nosi.

Režiju potpisuje glumački ansambl predstave, a tekst je rađen po motivima filma "Dankinja".

U predstavi igraju: Nedim Džinović, Merjem Šiljak, Faruk Hajdarević, Emina Topolović, Deni Mešić i Enes Kozličić. Kostimografiju i scenografiju je radila Adisa Vatreš Selimović. Za vizuelni identitet zaslužna je Emina Lagumdžija.

Ne propustite premijeru predstave koja govori o ljubavi jačoj od straha i slobodi da budemo ono što jesmo, poručuju organizatori.

Ulaznice za premijerno i reprizno izvođenje publika može rezervisati putem telefona 033 550 476, e-maila [email protected] i lično na blagajni teatra, koja radi svaki radni dan od 13 do 20 sati, i subotom od 15 do 20 sati.

# PREDSTAVA
# PREMIJERA
# KAMERNI TEATAR 55
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