Predstava "On(a)" bit će premijerno izvedena u Kamernom teatru 55

Kamerni teatar 55 najavljuje premijeru predstave "On(a)" 9. januara 2026. godine s početkom u 20 sati. Repriza predstave planirana je 10. januara, također s početkom u 20 sati.

Predstava je inspirisana stvarnim životima bračnog para, danskih umjetnika Gerde i Einara Wegenera, kasnije Lili Elbe, transrodne žene i jedne od prvih osoba koja se podvrgnula operaciji promjene spola.

Ovo je intimna i snažna priča o bezuslovnoj ljubavi, potrazi za identitetom i hrabrosti da upoznamo i prihvatimo sebe, bez obzira na cijenu koju ta istina nosi.

Režiju potpisuje glumački ansambl predstave, a tekst je rađen po motivima filma "Dankinja".

U predstavi igraju: Nedim Džinović, Merjem Šiljak, Faruk Hajdarević, Emina Topolović, Deni Mešić i Enes Kozličić. Kostimografiju i scenografiju je radila Adisa Vatreš Selimović. Za vizuelni identitet zaslužna je Emina Lagumdžija.