Predstava "Tebe ljubi duša moja" lična je priča u kojoj će se mnogi prepoznati

Predstava “Tebe ljubi duša moja” autora i redatelja Harisa Pašovića, koju je Kamerni teatar 55 realizovao u saradnji sa East West Centrom Sarajevo, Narodnim pozorištem Sarajevo i Sarajevskim ratnim teatrom, premijerno će biti izvedena 26. juna na sceni Kamernog teatra 55.
Glumačku ekipu čine: Gordana Boban, Enes Salković, Alen Konjicija, Vanesa Glođo, Marko Petković, Mirvad Kurić, Mona Muratović, Admir Glamočak, Mirela Lambić, Dina Mušanović i Nedim Džinović...
Autor predstave Haris Pašović je istakao da je riječ o komadu koji govori o ljubavi. Ovo je ujedno i priča iz neposrednog autorovog okruženja, jedna lična autorova priča, ali u kojoj će se mnogi prepoznati.
Pašović je kazao da je to priča o dvoje mladih ljudi koji su imali po 18 godina prije rata. Nakon rata odlučili su da se ožene, međutim, nisu bili iste nacionalnosti ni vjere pa su imali probleme u porodici.
Inspiracija za predstavu
- To je jedna priča, mi ne volimo reći miješani brak, ali to je nešto o čemu se govori na taj način. Oni i danas žive u vrlo sretnom braku, imaju sina i to je jedna zaista sretna priča iz Bosne i Hercegovine. To je bila inspiracija za ovu predstavu, mi smo uveli tu mnoge druge sadržaje koje su pokrenuli tako lične priče svakog od učesnika i glumaca i ekipe i moje naravno. Tako da je ovo nekako, ja bih rekao, jedan veoma ličan sarajevski komad - kazao je Pašović.
Predstava je rađena u partnerstvu sa UNESCO-om u povodu 30 godina mira u Bosni i Hercegovini.
Direktor kancelarije UNESCO u Sarajevu Siniša Šešum kaže da predstavlja veliko zadovoljstvo podržati jedan ovakav projekt.
Naveo je da predstavu "Tebe ljubi duša moja" podržavaju zajedno sa UNESCO-om, i UNDP i UNICEF kroz zajednički projekt Dijalog za budućnost koji se finansira iz specijalnog fonda generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za izgradnju mira.
- Zašto smo se odlučili da podržimo ovaj projekat? Ove godine se obilježava 30 godina mira u Bosni i Hercegovini, ali i ova predstava zadire u srž bosanskohercegovačkog društva. I to je nešto što se mora svakodnevno ponavljati, ali kulturna raznolikost, vjerska, etnička, bilo koja je raznolikost u Bosni i Hercegovini je izuzetno važna. A predstava govori o tome, govori o ljubavi, da ljubav nema granice i ono što je nama značajno je da kultura ruši granice i sve ove barijere koje nas, nažalost, dijele u Bosni i Hercegovini -naglasio je Šešum.
Glumica Gordana Boban je kazala da joj je bilo predivno raditi u atmosferi koja je bila ispunjena ljubavlju.
- Ne sjećam se kad mi je zadnji put bilo ovako lak i jednostavan proces u kojem smo svi jedni druge pažljivo gledali, pokušavali pomoći jedni drugima. Najviše mi je zaslužan za to Haris Pašović, kao tvorac cijeline koji je svojim mirom i opuštenošću pridonio toj atmosferi između svih glumaca i autora i tehničkog osoblja. Moram od srca zahvaliti svima na jednoj prekrasnoj atmosferi u kojoj smo napravili vrlo važnu priču koja je trebala biti možda i davno ispričana, ali kao što je rekao Haris, sve u svoje vrijeme - kazala je Boban.
Odličan tekst
Tokom današnjeg susreta s novinarima glumci su bili jedinstveni da je Pašović napisao zaista odličan tekst, čiji je kvalitet i okupio aktere predstave.
Upućen je tom prilikom i apel prema Vladi Kantona Sarajevo te je kompozitor Dino Šukalo zatražio da pozorišta u Sarajevu konačno dobiju obećanu audio/video opremu. On je naveo da sva pozorišta i u BiH i regiju imaju bolje tehničke uslove od sarajevskih pozorišta.
Pašović je također kazao da pozorišta gomilaju dugove jer nema protočnosti plaćanja.
- Rad svih pozorišta u Sarajevu je ugrožen do maksimuma. Vrlo su teški uslovi koji mogu da dovedu u pitanje rad pozorišta - poručio je Pašović.