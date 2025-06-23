Predstava "Tebe ljubi duša moja" lična je priča u kojoj će se mnogi prepoznati

Autor predstave Haris Pašović je istakao da je riječ o komadu koji govori o ljubavi. Ovo je ujedno i priča iz neposrednog autorovog okruženja, jedna lična autorova priča, ali u kojoj će se mnogi prepoznati.

Predstava “Tebe ljubi duša moja” autora i redatelja Harisa Pašovića, koju je Kamerni teatar 55 realizovao u saradnji sa East West Centrom Sarajevo, Narodnim pozorištem Sarajevo i Sarajevskim ratnim teatrom, premijerno će biti izvedena 26. juna na sceni Kamernog teatra 55.

Pašović je kazao da je to priča o dvoje mladih ljudi koji su imali po 18 godina prije rata. Nakon rata odlučili su da se ožene, međutim, nisu bili iste nacionalnosti ni vjere pa su imali probleme u porodici.

Inspiracija za predstavu

- To je jedna priča, mi ne volimo reći miješani brak, ali to je nešto o čemu se govori na taj način. Oni i danas žive u vrlo sretnom braku, imaju sina i to je jedna zaista sretna priča iz Bosne i Hercegovine. To je bila inspiracija za ovu predstavu, mi smo uveli tu mnoge druge sadržaje koje su pokrenuli tako lične priče svakog od učesnika i glumaca i ekipe i moje naravno. Tako da je ovo nekako, ja bih rekao, jedan veoma ličan sarajevski komad - kazao je Pašović.

Predstava je rađena u partnerstvu sa UNESCO-om u povodu 30 godina mira u Bosni i Hercegovini.

Direktor kancelarije UNESCO u Sarajevu Siniša Šešum kaže da predstavlja veliko zadovoljstvo podržati jedan ovakav projekt.

Naveo je da predstavu "Tebe ljubi duša moja" podržavaju zajedno sa UNESCO-om, i UNDP i UNICEF kroz zajednički projekt Dijalog za budućnost koji se finansira iz specijalnog fonda generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za izgradnju mira.

- Zašto smo se odlučili da podržimo ovaj projekat? Ove godine se obilježava 30 godina mira u Bosni i Hercegovini, ali i ova predstava zadire u srž bosanskohercegovačkog društva. I to je nešto što se mora svakodnevno ponavljati, ali kulturna raznolikost, vjerska, etnička, bilo koja je raznolikost u Bosni i Hercegovini je izuzetno važna. A predstava govori o tome, govori o ljubavi, da ljubav nema granice i ono što je nama značajno je da kultura ruši granice i sve ove barijere koje nas, nažalost, dijele u Bosni i Hercegovini -naglasio je Šešum.

Glumica Gordana Boban je kazala da joj je bilo predivno raditi u atmosferi koja je bila ispunjena ljubavlju.