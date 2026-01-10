"Dani Isaka Samokovlije – Sunce nad Drinom" počinju 15. januara u Goraždu

U organizaciji Javne ustanove Centar za kulturu Goražde, Grada Goražda i Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, i ove godine bit će održana 22. tradicionalna kulturna manifestacija "Dani Isaka Samokovlije - Sunce nad Drinom".

Očuvanje sjećanja

Manifestacija ima za cilj očuvanje sjećanja na Isaka Samokovliju, jednog od najznačajnijih bosanskohercegovačkih književnika i humanista, rođenog u gradu na Drini.

- Program počinje 15. januara polaganjem cvijeća pred bistu Isaka Samokovlije u krugu Doma zdravlja Goražde koji nosi njegovo ime. Istog dana planirana je izložba slika simbolično nazvana "Između oblutka i srca", nastalih u okviru likovne kolonije "Boje prijateljstva", dok je u 18 sati planirana promocija zbirke pjesama "Uz čaj od valerijane" autora Edina Rikala" – precizirao je direktor JU Centar za kulturu Jasmin Bešlija.

Manifestacija se nastavlja u februaru raspisivanjem javnog poziva za pisanje literarnih radova učenika osnovnih i srednjih škola o temi "Život i djela Isaka Samokovlije", a u aprilu će biti održan i kviz znanja "Od proljeća do proljeća".

Veliki književnik

Iako će manifestacija zvanično biti okončana u aprilu, u čast velikog književnika i humaniste, učesnici internacionalne likovne kolonije "Boje prijateljstva" će u augustu u okviru "Festivala prijateljstva" slikati radove na temu "Drina u književnom opusu dr. Isaka Samokovlije".

Isak Samokovlija je rođen 3. septembra 1889. godine u Goraždu u porodici sefardskih Jevreja. Gimnaziju je završio u Sarajevu, a medicinski fakultet u Beču. Između dva rata radio je kao liječnik u rodnom gradu, potom u Fojnici, a od 1925. živio je i radio u Sarajevu.

Prvu pripovijetku "Rafina avlija" objavio je 1927. godine u listu "Jevrejski život", gdje je bio jedan od urednika, a prvu knjigu pripovijetki “Od proljeća do proljeća” objavio je 1929. u Sarajevu. Njegove priče prevedene su i na strane jezike. Napisao je i četiri pozorišna komada "Hanka", "Plava Jevrejka", "On je lud" i "Fuzija", kao i druga književna djela.

Umro je 15. januara 1955. godine, a sahranjen je na starom Jevrejskom groblju u Sarajevu.