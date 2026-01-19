Specijalna projekcija filma "Planeta 769" u četvrtak u kinu Meeting Point

Specijalna projekcija filma "Planeta 7693“ Gojka Berkuljana biće održana u kinu Meeting Point u 22. januara u 19 sati, a film se prikazuje u sklopu Zimskog izdanja Mreže festivala Jadranske regije i označit će početak tog programa.

Film "Planeta 7693“ je porodična priča koja prati devetogodišnjeg Luku. On živi sa sestrom i roditeljima u veoma zanimljivom komšiluku na periferiji grada. Jedan događaj narušava međusobne odnose u porodici, a dječak izlaz iz svih problema traži u svojoj mašti. U zgradi starog gradskog hotela, gdje često uvježbava svoje "supermoći“, sreće misterioznu djevojčicu koja dolazi iz druge dimenzije i predstavlja se kao serijski broj 7693. Njih dvoje počinju praviti plan kako da riješe probleme Lukine porodice i stvari ponovo vrate u normalu.

Nakon projekcije filma "Planeta 7693“, u kinu Meeting Point slijedi razgovor u kojem sudjeluju reditelj filma Gojko Berkuljan i producent Marko Jaćimović, najavljeno je iz press službe kina Meeting Point, uz najavu da je ulaz na projekciju besplatan.

Dan poslije projekcije filmova u kinima širom regije, slijedi online program Zimskog izdanja Mreže festivala Jadranske regije, gdje će publika u Bosni i Hercegovini i regiji imati priliku besplatno online pogledati šest višestruko nagrađivanih regionalnih filmova. U programu su "Fiume o morte!“ Igora Bezinovića koji je osvojio i nagradu za najbolji evropski dokumentarni film Evropske filmske akademije, "Porodična terapija“ Sonje Prosenc, "Nakon ljeta“ Danisa Tanovića, "Majka Mara“ Mirjane Karanović, "Živi i zdravi“ Ivana Marinovića i "Planeta 7693“ Gojka Berkuljana.

Filmovi će biti besplatno dostupni online od 23. januara do 5. februara na sljedećem linku: https://ondemand.kinomeetingpoint.ba/page/mreza-festivala-jadranske-regije-zimsko-izdanje/

Zimsko izdanje Mreže realizuje se kao zajednički projekt vodećih filmskih festivala u regiji: Sarajevo Film Festivala, Festivala autorskog filma Beograd, Ljubljanskog međunarodnog filmskog festivala, Zagreb Film Festivala, Filmskog festivala Herceg Novi i festivala Manaki Brothers iz Sjeverne Makedonije.

Program Mreže festivala Jadranske regije realizuje se uz podršku Potprograma MEDIA Programa Kreativne Evrope.