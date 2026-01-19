Tanović: Fondacija za kinematografiju KS može biti pokretač filmske industrije

Fondacija za kinematografiju Kantona Sarajevo osnovana je početkom godine kao trajno i sistemsko rješenje za razvoj i unapređenje filmske umjetnosti u Kantonu Sarajevo. Upravni odbor Fondacije čine v.d. predsjednice Fondacije Ines Tanović, kao i v.d. članovi Upravnog odbora Alena Džebo, Benjamin Čengić i Nebojša Jovanović.

Do osnivanja Fondacije dolazi u vremenu koje je obilježilo izuzetno loša situacija za bh. kinematografiju.

V.d. predsjednice Fondacije rediteljica Ines Tanović ocijenila je da se posljednje dvije godine mogu okarakterisati kao najgore za bh. film u posljednjih dvadeset godina.

- Poslije nevjerovatne ekspanzije proizvodnje domaćih TV serija sa pokretanjem ContenLaba BH Telecoma gdje se zahvaljujući snimanju više autorskih serija u isto vrijeme pokrenula cjelokupna filmska industrija, dolazi do potpunog prekida produkcije. Ne samo da je ukinut projekat ContentLaba iako je dao odlične rezultate, već dolazi do blokade Fondacije za kinematografiju FBiH zahvaljujući rješenjima budžetske inspekcije. Ta rješenja inspekcije su blokirala ne samo rad Fondacije za kinematografiju, već su blokirala najuspješnije produkcije zahtjevima za povrat novca za filmove koji su davno proizvedeni ili su u procesu rada. Razlozi za takva rješenja budžetske inspekcije stoje u nepostojanju Zakona o kinematografiji, kao i u potpunom nepriznavanju zakonitosti struke kao što je kinematografija koja ima svoje specifičnosti - izjavila je Tanović u razgovoru za Fenu.

Navela je da je Upravni odbor Fondacije za kinematografiju KS sastavljen od pet članova u v.d. statusu koji su predloženi od strane Udruženja rediteljica i reditelja BiH, Udruženja filmskih radnika BiH i samog Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

- Pored mene tu su zaista kompetentni profesionalci iz različitih polja kinematografije. Cilj ovog sastava Upravnog odbora je da se u toku mandata od tri mjeseca izvrši registracija Fondacije i usvoje glavni akti koji će biti temelj budućeg rada. Naš zadatak je da u ovom kratkom periodu omogućimo budućim korisnicima Fondacije transparentan i stručan način izbora korisnika i dodjele sredstava. Članovi Upravnog odbora Fondacije su izabrani od strane strukovnih udruženja i svakako je velika odgovornost i obaveza da djelujemo u skladu sa strukom i na zadovoljstvo članova tih udružanje i svih ostalih filmskih radnika - rekla je Tanović.

Ona smatra da Fondacija za kinematografiju KS može biti jedan od najvećih pokretača kinematografije ukoliko se obezbijedi najavljeni budžet od 2,5 miliona KM.

- Taj budžet bi omogućio producentskim kućama i autorima da lakše obezbijede sredstva za produkciju svojih projekata. Sa podrškom sa dva nivoa, federalnog i kantonalnog, produkcije mogu puno brže doći do ostvarivanja budžeta i time da budu konkurentni na međunarodnom tržištu. Svaka prijava na strane fondove traži najmanje 50 posto domaćih sredstava što je sa dosadašnjom federalnom fondacijom bilo nemoguće ostvariti - kazala je.

Komentarišući sutuaciju u Fondaciji za kinematografiju Federacije BiH, Tanović ocjenjuje da se problemi te fondacije moraju prije svega riješiti na političkom nivou kako bi nastavila raditi u korist bh. filma.