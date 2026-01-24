Dino Mustafić se povlači s pozicije direktora Narodnog pozorišta Sarajevo

Bosanskohercegovački reditelj Dino Mustafić obavijestio je kolege i javnost da više neće obnašati dužnost direktora Narodnog pozorišta Sarajevo, nakon isteka mandata na toj funkciji.

Obratio se putem pisma koje prenosimo u cijelosti:

- Drage kolegice i kolege Narodnog pozorišta Sarajevo, nakon završenog mandata osjećam potrebu da vam se obratim – mirno, iskreno i s dubokim poštovanjem. Hvala vam na saradnji, povjerenju, radu i strpljenju. Na svakom sastanku, na svakoj probi, u kancelarijama, radionicama, garderobama i na sceni, nosili ste ovu kuću svojim znanjem, talentom i ljudskošću.

Narodno pozorište Sarajevo nije samo institucija, ono je živi organizam, satkan od umjetnika, tehničara, administracije i svih onih čiji se rad često ne vidi pod svjetlima reflektora, ali bez kojeg reflektori ne bi imali smisla. Bila mi je čast dijeliti s vama odgovornost, dileme, uspjehe i tišine između aplauza.

Odlazim s uvjerenjem da ova kuća ima snagu, dostojanstvo i potencijal da traje i raste, jer ima vas. Želim vam miran rad, hrabre odluke i umjetnost koja ostaje istinita sebi i vremenu u kojem nastaje.

Vidimo se u teatru.