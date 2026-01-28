U SARTR-u večeras opera „Tri boje cvekle“

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena savremena opera „Tri boje cvekle“ autorice Nejre Babić.

Rediteljica i kompozitorica je Irena Popović Dragović, a igraju: Ana Mia Karić, Emina Muftić, Amila Ravkić, Sanjin Arnautović, Hana Zrno, Matea Mavrak , Lidija Kordić, Alen Konjicija, Sara Seksan i Nikolina Vujić.

Iz opere “Tri boje cvekle” za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate saznajemo o gubitku i nalaženju glasa, o tugovanju kao o procesu učenja, o odlascima i o opraštanju od bliskih. Prolazi se kroz tri godišnja doba uz dijalog s lamentima rane muzike, svečanom suzdržanošću muzičke renesanse, mehaničkim zvukom i pulsiranjem mašina, repetitivnošću muzičkog postminimalizma.

Proljeće nikada ne dolazi. Umjesto njega, rađa se solidarnost nijansi raznolikih glasova: operskog, glumačkog, samoukog, službenog, naivnog, dječijeg, majčinskog. “Tri boje cvekle” pokazuju blistavu stranu tuge bez patetike i veličaju život čak i u momentu kad ga smrt preuzima.