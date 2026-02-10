Dan zaljubljenih u Narodnom pozorištu Tuzla: Hit predstava koja osvaja srca publike

Predstava „Nije bila Peta, bila je Deveta”, groteska u režiji Midhata Kušljugića, nastala po tekstu italijanskog pisca Alda Nikolaja (Nicolaja), u koprodukciji Narodnog pozorišta Tuzla i Art Teatra Tuzla, svečano će biti izvedena za Dan zaljubljenih, 14. februara u 19.30 sati.

Neočekivani zapleti

Duhovita, ali mračno začinjena komedija strasti, manipulacije i nepredvidivih obrta upotpunit će Valentinovo uz mnogo smijeha i topline. Predstava vodi publiku kroz niz duhovitih i zagonetnih situacija u kojima se granica između stvarnog i zamišljenog briše.

U središtu priče je ljubavni trokut koji izmiče kontroli. Nesretna supruga, nezadovoljna brakom, upušta se u vezu s mlađim ljubavnikom, uvjerena da je pronašla izlaz iz svakodnevice. Kada od njega zatraži da joj pomogne 'riješiti se' muža, mladić se nađe u vrtlogu apsurdnih situacija.

Pokušaji da ispuni njene želje dovode do niza komičnih obrta. Njegov život se brzo preokreće – od naivne romanse do potpuno ludog zapleta u kojem niko i ništa nije onako kako se čini.

Pune sale

Glumački ansambl predvode Elmir Krivalić, Ivana Perkunić Mešalić i Midhat Kušljugić.

- Predstava 'Nije bila Peta, bila je Deveta' osvojila je srca publike od prvog izvođenja. Svaka izvedba igra se pred punom salom, što svjedoči o snažnom odjeku koji ova priča ima u našem teatru. Predstava donosi ljubav na drugačiji način, kroz neobične okolnosti i specifične životne standarde, otvarajući prostor za smijeh i preispitivanje. Publika je prepoznala originalnost i iskrenost ove interpretacije, pa je „Nije bila Peta, bila je Deveta“ već postala jedno od najgledanijih ostvarenja na našem repertoaru – rekao nam je Elmir Krivalić.