Nataša Gaponko između klasičnog i savremenog baleta: Tijelom govorimo ono što riječi ne mogu

Nataša Gaponko, balerina čija karijera ostavlja neizbrisiv trag na baletskoj sceni, otvoreno dijeli svoja iskustva i stavove o svijetu baleta, pred izazovima koje donosi interpretacija kultnih uloga i baletnih klasika.

U razgovoru za „Dnevni avaz“, Nataša se osvrće na svoju umjetničku evoluciju, proces rada na zahtjevnim predstavama, te razlike između sarajevske i beogradske publike. Kroz ovaj intervju, pruža uvid u to kako balansira između klasičnih i savremenih baletskih tehnika, kao i na što sve mora biti spremna da bi ostala na vrhuncu svoje umjetnosti.

Nakon Snjeguljice i Julije, gdje Vi lično vidite svoj umjetnički vrhunac – u klasičnom ili savremenom baletu?

- Odlična komparacija, jer su baš Snjeguljica i Julija dvije različite baletske estetike – Snjeguljica je čisti klasični balet, dok je Julija savremeni pokret. Pretpostavljam da ste te dvije uloge izdvojili zbog nagrada koje sam dobila za interpretaciju, što samo po sebi govori koliko je teško, menadžerski, opredijeliti se isključivo između ove dvije tehnike. Izazova ima u svakom pokretu bez obzira na stil, kao i mogućnosti za rast, izražavanje i napredak. Istina je da posljednjih godina više naginjem savremenom baletu zbog slobode i prostora za istraživanje, ali temelj svega je klasična tehnika, bez koje je moderan balet nemoguće raditi.

Poruka publici

Koliko je izazovno igrati u baletnoj adaptaciji filma kao što je „Sjećaš li se Dolly Bell?“ – kako pokretom prenijeti emociju koju publika pamti kroz dijalog i film?

- Suština baleta jeste upravo da kroz pokret prenesemo emociju, misao, unutrašnji dijalog. Sve što želimo da kažemo publici, govorimo tijelom. Kada je riječ o baletu 'Sjećaš li se Dolly Bell', poseban izazov predstavljao je autorski rukopis koreografa Staše Zurovca, s kojim smo se prvi put susreli. Njegov stil je specifičan, snažan i dramaturški precizan. Na vrlo interesantan, ali zahtjevan način od svakog od nas je gradio likove kakve je želio da budemo.