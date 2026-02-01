Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KLASIČNA UMJETNOST

Operski pjevač Erol Ramadanović o izazovima profesije: Opera je moj jedini porok

Većina profesionalnih operskih pjevača koje sam upoznao u životu su fanatici u svom zanimanju, uključujući i mene, kaže Ramadanović

Ramadanović: Znalo se desiti da zaboravim riječi arije. Ustupljena fotografija

Piše: Eldar Abaz

1.2.2026

Bosanskohercegovački operski pjevač Erol Ramadanović, koji već godinama očarava publiku svojom interpretacijom na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, smatra da opera, iako često smatrana elitističkom i zahtjevnom, može biti živa, emotivna i aktuelna umjetnost.

U razgovoru za “Dnevni avaz”, Ramadanović otkriva detalje iz svog života na sceni, o izazovima koje profesija donosi, te o tome šta opera znači za njega – ne samo kao umjetnost, već i kao osobna strast koja ga ispunjava i motivira.

Život operskog pjevača nije uvijek lagan, ali Ramadanović, u ovoj iskrenoj i reflektivnoj priči, dijeli svoje misli o umjetnosti, stvaranju i stvarnim emocijama koje operska muzika nosi.

"Šta bude, bude"

Koji je najteži trenutak tišine koji ste doživjeli na sceni – onaj sekund prije nego što glas krene?

- Na jednom koncertu sam, pred svoj ulazak na scenu, potpuno zaboravio prve riječi arije koju sam trebao izvesti. Požurio sam u garderobu da pogledam note koje, nažalost, nisam uspio naći. Izašao sam na scenu s mišlju “šta bude, bude” i, srećom, riječi su same izašle.

Postoji li uloga koju pjevate, a koja Vas privatno potpuno suprotno opisuje?

- Vjerovatno uloga Grofa iz Mocartove (Mozart) opere “Figarov pir”. To je, ukratko, jedan krajnje beskrupulozan tip i teški egomanijak. I puno ga je zabavnije igrati nego bilo koju od ostalih uloga koje imam trenutno na repertoaru.

Koliko je opera danas borba protiv vremena, brzine i TikTok kulture – i da li ta borba ima smisla?

- TikTok je odlična platforma za promociju, između ostalog, i operne umjetnosti. Međutim, problem leži u tome što jedna operska predstava, ako izuzmemo ekstreme, u prosjeku traje dva sata bez pauze, a generacije koje su odrasle uz pametne telefone i društvene mreže većinom nisu u stanju održavati koncentraciju toliko dugo, te zbog toga brzo izgube interes. Tužno je da, ustvari, više nije ni čudno vidjeti nekoga kako usred predstave gleda u ekran mobitela.

Smisao i efekt

Da možete jednu ariju otpjevati na mjestu koje nema veze s operom (ulica, stadion, planina), gdje bi to bilo i zašto?

- Koliko god ja bio zaljubljenik u operu, poštujem činjenicu da drugi možda i nisu pa zbog toga izbjegavam “nastupati” na javnim površinama. Ali nastupao sam na nekim malo drugačijim mjestima tokom usavršavanja na “Queen Elisabeth Music Chapel” u Belgiji. Među upečatljivijim bih naveo nastup na odjeljenju za djecu na dugotrajnom liječenju pri klinici St Luc u Briselu i nastup u zatvoru visoke sigurnosti u općini Ittre.

Jeste li ikada morali birati između tehnički savršenog tona i iskrene emocije – i šta ste tada izabrali?

- Dešavalo mi se i uvijek sam birao drugo, pod uslovom da taj izbor ima smisla i efekta. To ne znači da savršen ton (ako je uopšte moguće proizvesti savršen ton) ne može isto tako prenijeti iskrenu emociju. Sve zavisi od koncepcije autorskog tima, samog umjetnika, te stila u kojem je opera pisana. Naprimjer, u verismo operama, koje opisuju teške socijalne tematike s tragičnim završecima, nekad je poželjno proizvesti krik umjesto napisanog tona da bi se što vjerodostojnije prenijela sva težina i bol koju lik nosi i proživljava, dok se takvo nešto skoro pa nikad ne bi prihvatilo u izvođenju opera iz, recimo, perioda klasicizma.

Kada se svjetla ugase i publika ode kući, ostaje li opera u Vama ili je tada svjesno ostavljate iza sebe?

- To je posao koji se nosi kući. Neki ne vole reći da je posao, već kažu da je poziv. Većina profesionalnih operskih pjevača koje sam upoznao u životu su fanatici u svom zanimanju, uključujući i mene. Prije nego sam se počeo baviti klasičnom muzikom, pjevao sam i neke druge žanrove muzike, ali nijedan me nije uspio toliko okupirati i očarati kao ovaj. Kad god imam period odmora od priprema i nastupa, koristim vrijeme da vježbam, da čitam nove uloge, da tražim neka nova djela. Koliko god čudno ovo zvučalo, mogu sa sigurnošću reći da je opera moj jedini porok.

Glas kao identitet

Da Vam neko oduzme glas na mjesec, šta bi Vam najviše nedostajalo: publika, adrenalin ili vlastiti identitet?

- Rekao bih da bi to bio vlastiti identitet. Jedna kolegica je jednom rekla da su naši glasovi naše lične karte, i to mi je ostalo u sjećanju.

# OPERA
# KULTURA
# UMJETNOST
# EROL RAMADANOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.