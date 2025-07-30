Operski pjevač Erol Ramadanović: Na pusti otok bih ponio anatomski jastuk

Ime i prezime: Erol Ramadanović.
Datum i mjesto rođenja: 19. mart 1990., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Isključim alarm na mobitelu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Volio bih biti kuhar.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Posao za vrijeme ferija u sortirnici pošte.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Anatomski jastuk.
Najdraža pjesma: Ima ih previše, ali prva koja mi pada na pamet je “Molitva za Magdalenu” od Olivera Dragojevića.
Šta gledate na televiziji: Kvizove poput „Tko želi biti milijunaš“ ili „Potjera“.
Šta Vas nervira: Bahatost.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Nalivpero „Miki Maus“ iz djetinjstva.
Čega se plašite: Ajkula.
S kim najradije pijete kafu: S dobrim osobama.
Omiljena društvena mreža: Ako već moram birati, iako bih radije da ne postoje, rekao bih - Instagram.
Najdraža boja: Teget.
Ko Vam je uzor: Moji roditelji i moj mentor.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Izbrisao bih nuklearno oružje iz postojanja.
Najdraži pisac: Dino Buzzati.
Omiljeni muzičar ili bend: Whitesnake.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „La mia parabola“.
Tim za koji navijate: Rekao bih FK Sarajevo, mada već dugo ne pratim fudbal
Omiljena narodna izreka: Bojim se da je suviše vulgarna da bi se objavila ovdje.
Koje pitanje najviše mrzite: Svako koje previše zadire u privatnost.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Alan Ford.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Vijetnam.