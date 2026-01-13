Baletna bajka "Snjeguljica i sedam patuljaka" u dva termina na sceni Narodnog pozorišta

U Narodnom pozorištu Sarajevo, u srijedu, 14. i četvrtak, 15. januara, sa početkom u 19.30 sati, publika će imati priliku pogledati spektakularnu baletnu bajku "Snjeguljica i sedam patuljaka", rađenu na muziku Shostakovicha, Pavlovskog, Delibesa i Masseneta, u koreografiji i režiji Amalie Mindrutiu.

- Baletna predstava koju sam napravila namijenjena je svim generacijama, bazirana je na klasičnom plesu i klasičnoj muzici po knjizi braće Grimm. Svaki lik je definiran pokretom, gestikulacijom i dinamikom. Također, muzika je odabrana veoma pažljivo kako bi se mogla direktno povezati sa likovima. Balet Snjeguljica i sedam patuljaka uvest će publiku u priču punu lijepih osjećanja, ljubavi, ljubomore, sažaljenja i kajanja. Istovremeno, sedam patuljaka oduševit će publiku svojim komičnim momentima i izvanrednom glumom – izjavila je koreografkinja Amalia Mindrutiu.

Ljubitelji baleta moći će uživati u igri Selme Efendić koje će utjeloviti ulogu Snjeguljice. Ekaterinu Vereshchaginu gledat ćemo u ulozi Zle kraljice, Evgenya Gaponka u ulozi Kralja, dok će ulogu Princa utjeloviti Admir Kalkan. Uloga Lovca povjerena je Denisu Zhuchenkou, a uloga Vještice Pauli Grubešić-Mateescu / Sabini Sokolović.

Ostatak podjele čine: Jovana Milosavljević Lovrenović, Nadža Pušilo / Aleksandra Smiljanić, Lejla Bajramović, Selma Štrbo Arnautović, Mihail Mateescu, Zulejha Kečo Kapidžić, Darika Dunganova, Masafumi Okuzuno, Luisa Escamilla Rodriguez, Dora Kos, Boris Vidaković, Amina Sulejmanagić, Toko Tatekawa, Darika Dunganova, Dalila Kaučić, Bulat Gareev, Til Čmančanin, David Augusto Juarez Quiroga, Goran Staniškovski i Anja Paljevac.

Asistenti koreografkinje su Mia Jahić i Mihail Mateescu. Scenografska rješenja radi Josip Lovrenović, dok je kostimografkinja Vanja Ciraj Džudža. Kreaciju maski potpisuje Maja Talović, a Moamer Šaković dizajn svjetla.