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DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras balet „Krcko Oraščić“

Sarajevska publika već četvrtu noć zaredom ima priliku da uživa u svevremenskoj ljepoti ove baletne bajke

Scena iz baleta. Nps.ba

I. P.

24.12.2025

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, upriličit će baletnu bajku u dva čina “Krcko Oraščić” kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog, a prema motivima bajke E. T. A. Hofmana (Hoffmann) i adaptaciji A. Dumasa.

Libreto potpisuje Marius Petipa, a koreografiju i režiju Konstantin Kostjukov. Pod dirigentskom palicom Samre Gulamović članove ansambla Baleta NPS-a prati Sarajevska filharmonija.

Balet “Krcko Oraščić”, jedno od najizvođenijih i najpopularnijih djela Čajkovskog, zauzima posebno mjesto na svjetskim pozorišnim scenama. 

Sarajevska publika već četvrtu noć zaredom ima priliku da uživa u svevremenskoj ljepoti ove baletne bajke.

# BALET
# KULTURA
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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