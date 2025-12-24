U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras balet „Krcko Oraščić“

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, upriličit će baletnu bajku u dva čina “Krcko Oraščić” kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog, a prema motivima bajke E. T. A. Hofmana (Hoffmann) i adaptaciji A. Dumasa.

Libreto potpisuje Marius Petipa, a koreografiju i režiju Konstantin Kostjukov. Pod dirigentskom palicom Samre Gulamović članove ansambla Baleta NPS-a prati Sarajevska filharmonija.

Balet “Krcko Oraščić”, jedno od najizvođenijih i najpopularnijih djela Čajkovskog, zauzima posebno mjesto na svjetskim pozorišnim scenama.

Sarajevska publika već četvrtu noć zaredom ima priliku da uživa u svevremenskoj ljepoti ove baletne bajke.