Rasprodana četiri termina baletne bajke "Krcko Oraščić" u Narodnom pozorištu Sarajevo

Narodno pozorište Sarajevo je za kraj kalendarske 2025. godine pripremilo novogodišnju čaroliju, pa će tako u terminima 19, 20, 23. i 24. decembra sa početkom u 19.30 sati, biti izvedena baletna bajka u dva čina "Krcko Oraščić“ rađena na muziku Petra Iliča Čajkovskog, u koreografiji i režiji Konstantina Kostjukova.

U baletu "Krcko Oraščić“ nastupit će solisti i ansambl Baleta NPS, uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati maestra Samra Gulamović.

U naslovnim ulogama Krcka Oraščića i Maše uživat ćemo u igri Leva Semenova / Bilokrynytskya Maksyma i prvakinje Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo Tamare Ljubičić te članice baletnog ansambla Toko Tatekawe.

Scenograf je Josip Lovrenović, kostimografkinja Amna Kunovac-Zekić.

U predstavi će učestvovati i učenici Osnovne muzičke škole "Mladen Pozajić”, učenici Osnovne muzičke i baletne škole "Novo Sarajevo“, učenici Srednje muzičke škole Sarajevo i ansambl "Cantabile" voditeljice ansambla Željke Andrić

Sva četiri izvođenja baletne bajke "Krcko Oraščić“ su rasprodana.

Inače, Balet "Krcko Oraščić“ ("Ščelkunčik“) komponirao je ruski kompozitor Pjotr Ilič Čajkovski po narudžbi direktora Carskih ruskih pozorišta Ivana Vsevološkog. Riječ je o jednom od najpopularnijih i najviše izvođenih djela čuvenog kompozitora.

Ovaj balet prvi put je izveden 19. decembra 1892. godine u postavci Mariusa Petipa. Od tog perioda popularnost baleta "Krcko Oraščić“ stalno je rasla i danas ovo djelo predstavlja osnovu repertoara svih evropskih i svjetskih pozorišnih kuća.

Balet „Krcko Oraščić“ je podržan od strane UNESCO-a u okviru inicijative "Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan" (CC4WBs). Projekt je finansiran od strane Evropske unije i usmjeren je na jačanje kulturnog dijaloga na Zapadnom Balkanu, kao i na unapređenje kulturnog i kreativnog sektora i povećanje socio-ekonomskog utjecaja. Organizatori zahvaljuju na podršci partnerima, a to su BH Telecom, Mibral i DPM Metals.