Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRES-KONFERENCIJA

Na sceni Narodnog pozorišta Mostar u subotu premijera „Gradonačelnika...“

Jako je lijepo kada veliki glumac poput Izudina Bajrovića pristane na to da osjeti taj Mostar, kaže Oručević

Demostarizacija na najvišem nivou. Fena

S. S.

5.3.2026

Na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Mostar u subotu, 7. marta premijerno će biti izvedena predstava „Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini” koju je prema autorskom tekstu Adnana Lugonića režirao Dino Mustafić.

Ova predstava je, kako je to na današnjoj pres-konferenciji kazao direktor Narodnog pozorišta Mostar, Emir Spahić, dio njihovog šireg nastojanja da kontinuirano razvijaju svoje produkcijske kapacitete.

- Mujaga Komadina je čovjek koji je svojom vizijom i djelovanjem Mostar vidio kao javno dobro i prostor zajedničkog življenja. Naravno, riječ je, iz ove perspektive gledajući, jednom od najznačajnijih gradonačelnika Mostara koji je uspio u turbulentnim, geopolitičkim previranjima tadašnjeg vremena ostaviti dubok i neizbrisiv trag u razvoju Mostara - kazao je, između ostalog, Spahić.

Lugonić je naveo da mu je najveća odgovornost u etičkom i estetskom smislu bila biti dosljedan i ispričati priču koja je društveno odgovorna, a koja nosi vjerujem lijepu poruku i ideju.

- Jer, Mujaga Komadina je bio pragmatik u najljepšem smislu te riječi.Njemu je Mostar bio sve i sve što je radio bilo je za dobrobit grada. Mislim da nama danas generalno nedostaje tog odnosa od ljudi koji su, uslovno rečeno, na pozicijama moći koji su vlast -rekao je Lugonić.

Prema Mustafićevim riječima, neki ljudi zaslužuju da se na njih, ponovo, baci snop svjetla, a jedan od njih je nesumnjivo Mujaga Komadina.

- On je čovjek koji je za historiju ovog grada veoma značajan, ali rekao bih i šire, regionalno zato što je u njegovoj političkoj filozofiji, u njegovom svjetonazoru bila vrlo važna emancipacija, riječ koja je na ovim prostorima itekako potrebna kao vazduh, kao voda i zato što mi na ovim prostorima svjedočimo diskontinuitetima, a nikad historijskim kontinuitetima. I, nažalost ne postoji generacija, a to ćete vidjeti i u predstavi koja ne pamti da su , upravo, destrukcije, razaranja i određeni historijski procesi često skretali ne samo gradove već i cijele generacije žitelja u njima u neke retrogradne procese - kazao je Mustafić.

Ocijenio je da je ova predstava uz veliki trud menadžmenta produkciono i estetski na lijepom scenskom nivou regionalnog karaktera.

- Nismo se bavili idolatrijom i nije ovo predstava koja je spomenik jednom čovjeku. Ovo je predstava i o jednom gradu. Mostar je glavni junak ove predstave i ovo je predstava koja smo uz određene vrlo lijepe, poetske refleksije Lugovića, historijske dokumente, zapise, citate, faktografije pravili teatarsku sintezu, jedan tetarski amaglam koji smo pretvarali u scenski pokret, kroz muziku, igru, vizualizaciju i rekao bih da smo u tome uspjeli - podvukao je Mustafić.

Saša Oručević, prvak drame Narodnog pozorišta Mostar kazao je kako je velika stvar raditi sa imenima poput Mustafića, Lugonića, ali i glumačkog velikana, Izudina Bajrovića.

- Jako je lijepo kada veliki glumac poput Izudina Bajrovića pristane na to da osjeti taj Mostar. On je napravio jedan liskaluk, odnosno, predstavio je Mujagu Komadinu kao pravu lisku u odnosu sa ljudima kojima on treba i koji njemu trebaju i uvijek je bila ta doza liskaluka. U vremenu kad je demostarizacija ovog grada na najvišem nivou, lijepo je imati predstavu koja nas sve vraća bar na sat i po u taj Mostar, koji smo neki od nas zapamtili, neki slušali, ali koji definitivno osjetimo u sebi - naglasio je Oručević.

Uz Bajrovića, Oručevića u ovom komadu igraju Faris Pinjo,Emir Sejfić, Amela Kreso, Dragana Matrak Bukvić, Emina Topalović, Jasmin Krpo i Vedran Vilogorac. U glumačkoj postavi je i novi član ansambla Narodnog pozorišta Mostar, Armin Filipović.

Scenografiju i kostimografiju potpisuje Adisa Vatreš Selimović, a muziku je komponovao Mirza Redžepagić.

# NARODNO POZORIŠTE MOSTAR
# SAŠA ORUČEVIĆ
# DINO MUSTAFIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.