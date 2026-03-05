Na sceni Narodnog pozorišta Mostar u subotu premijera „Gradonačelnika...“

Na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Mostar u subotu, 7. marta premijerno će biti izvedena predstava „Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini” koju je prema autorskom tekstu Adnana Lugonića režirao Dino Mustafić.

Ova predstava je, kako je to na današnjoj pres-konferenciji kazao direktor Narodnog pozorišta Mostar, Emir Spahić, dio njihovog šireg nastojanja da kontinuirano razvijaju svoje produkcijske kapacitete.

- Mujaga Komadina je čovjek koji je svojom vizijom i djelovanjem Mostar vidio kao javno dobro i prostor zajedničkog življenja. Naravno, riječ je, iz ove perspektive gledajući, jednom od najznačajnijih gradonačelnika Mostara koji je uspio u turbulentnim, geopolitičkim previranjima tadašnjeg vremena ostaviti dubok i neizbrisiv trag u razvoju Mostara - kazao je, između ostalog, Spahić.

Lugonić je naveo da mu je najveća odgovornost u etičkom i estetskom smislu bila biti dosljedan i ispričati priču koja je društveno odgovorna, a koja nosi vjerujem lijepu poruku i ideju.

- Jer, Mujaga Komadina je bio pragmatik u najljepšem smislu te riječi.Njemu je Mostar bio sve i sve što je radio bilo je za dobrobit grada. Mislim da nama danas generalno nedostaje tog odnosa od ljudi koji su, uslovno rečeno, na pozicijama moći koji su vlast -rekao je Lugonić.

Prema Mustafićevim riječima, neki ljudi zaslužuju da se na njih, ponovo, baci snop svjetla, a jedan od njih je nesumnjivo Mujaga Komadina.

- On je čovjek koji je za historiju ovog grada veoma značajan, ali rekao bih i šire, regionalno zato što je u njegovoj političkoj filozofiji, u njegovom svjetonazoru bila vrlo važna emancipacija, riječ koja je na ovim prostorima itekako potrebna kao vazduh, kao voda i zato što mi na ovim prostorima svjedočimo diskontinuitetima, a nikad historijskim kontinuitetima. I, nažalost ne postoji generacija, a to ćete vidjeti i u predstavi koja ne pamti da su , upravo, destrukcije, razaranja i određeni historijski procesi često skretali ne samo gradove već i cijele generacije žitelja u njima u neke retrogradne procese - kazao je Mustafić.

Ocijenio je da je ova predstava uz veliki trud menadžmenta produkciono i estetski na lijepom scenskom nivou regionalnog karaktera.

- Nismo se bavili idolatrijom i nije ovo predstava koja je spomenik jednom čovjeku. Ovo je predstava i o jednom gradu. Mostar je glavni junak ove predstave i ovo je predstava koja smo uz određene vrlo lijepe, poetske refleksije Lugovića, historijske dokumente, zapise, citate, faktografije pravili teatarsku sintezu, jedan tetarski amaglam koji smo pretvarali u scenski pokret, kroz muziku, igru, vizualizaciju i rekao bih da smo u tome uspjeli - podvukao je Mustafić.

Saša Oručević, prvak drame Narodnog pozorišta Mostar kazao je kako je velika stvar raditi sa imenima poput Mustafića, Lugonića, ali i glumačkog velikana, Izudina Bajrovića.

- Jako je lijepo kada veliki glumac poput Izudina Bajrovića pristane na to da osjeti taj Mostar. On je napravio jedan liskaluk, odnosno, predstavio je Mujagu Komadinu kao pravu lisku u odnosu sa ljudima kojima on treba i koji njemu trebaju i uvijek je bila ta doza liskaluka. U vremenu kad je demostarizacija ovog grada na najvišem nivou, lijepo je imati predstavu koja nas sve vraća bar na sat i po u taj Mostar, koji smo neki od nas zapamtili, neki slušali, ali koji definitivno osjetimo u sebi - naglasio je Oručević.

Uz Bajrovića, Oručevića u ovom komadu igraju Faris Pinjo,Emir Sejfić, Amela Kreso, Dragana Matrak Bukvić, Emina Topalović, Jasmin Krpo i Vedran Vilogorac. U glumačkoj postavi je i novi član ansambla Narodnog pozorišta Mostar, Armin Filipović.

Scenografiju i kostimografiju potpisuje Adisa Vatreš Selimović, a muziku je komponovao Mirza Redžepagić.