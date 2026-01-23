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PREMIJERA U MARTU

U Narodnom pozorištu Mostar počeo rad na novoj predstavi: "Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini"

Ovu predstavu doživljavam kao dijalog s gradom, njegovom prošlošću i njegovom mogućom budućnošću - izjavio je režiser Dino Mustafić

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

23.1.2026

U Narodnom pozorištu u Mostaru počeo je rad na novoj predstavi pod nazivom „Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini“ autora Adnana Lugonića, u režiji Dine Mustafića.

- Početak rada na predstavi 'Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini' za mene je istovremeno umjetnički izazov i lično važan trenutak. Tekst Adnana Lugonića hrabro i inteligentno otvara pitanja političke odgovornosti, kolektivnog pamćenja i odnosa prema naslijeđu grada, koristeći figuru Mujage Komadine ne kao historijski spomenik, nego kao živi dramski problem našeg vremena. Lugonić je napisao slojevit, duhovit i provokativan komad koji Mostar čita iznutra, ali govori univerzalnim jezikom savremenog društva. Posebnu emotivnu težinu za mene ima činjenica da prvi put režiram u Narodnom pozorištu Mostar – u gradu čija je simbolika duboko upisana u kulturnu i političku mapu ovog prostora. Ovu predstavu doživljavam kao dijalog s gradom, njegovom prošlošću i njegovom mogućom budućnošću - izjavio je režiser Dino Mustafić.

Scenografiju i kostimografiju potpisuje Adisa Vatreš Selimović, dok je kompozitor muzike Mirza Redžepagić.

Glumačku postavu čine: Izudin Bajrović (k.g.), Saša Oručević, Faris Pinjo (k.g.), Emir Sejfić, Armin Filipović, Emir Spahić, Amela Kreso, Dragana Matrak Bukvić, Emina Toplović (k.g.), Jasmin Krpo i Vedran Vilogorac.

Premijera predstave planirana je početkom mjeseca marta. Publika će ima priliku putem društvenih mreža da zaviri u proces nastajanja predstave koja oživljava jednu važnu mostarsku priču.

# NARODNO POZORIŠTE MOSTAR
# DINO MUSTAFIĆ
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