Tarik Filipović na Mostarskom ljetu

- Prvi put nastupam u okviru manifestacije "Mostarsko ljeto" i veliko mi je zadovoljstvo. Volim ovaj grad i kada su me pozvali iz Narodnog pozorišta Mostar, bio je to jednostavno poziv koji se ne odbija. Večerašnji nastup u sklopu ove manifestacije mi znači jer se Mostar nekako posebno voli. Moja majka je govorila, obzirom da je često kao djevojčica dolazila kod svog dajdže/ujaka ovdje, da je Mostar najljepši grad na svijetu te se nadam da će ovaj grad opet živjeti punim plućima kao što je živio nekada i biti biser BiH - istaknuo je Filipović.

U okviru međunarodne kulturne manifestacije „Mostarsko ljeto 2025“ u petak je u jedinstvenom i očaravajućem ambijentu Starog grada publika imala privilegiju uživati u izvedbi monodrame Tarika Filipovića „Ćiro“, dok je u dvorištu Instituta Junus Emre predstavljena zbirka „Grane iz kojih niču ruke“, autorice Lejle Mušić.

Promocija zbirke poezije

Istovremeno, u prekrasnom ambijentu dvorišta Instituta Junus Emre, a u organizaciji Narodne biblioteke Mostar, upriličena je promocija zbirke poezije „Grane iz kojih niču ruke“ autorice Lejle Mušić.

- Stihovi u koricama ove knjige nastajali su još od srednje škole. Kao djeca rata, rano smo sazrijevali i promišljali o svijetu koji nas okružuje i besmislu koji je tada vladao. U takvim okolnostima, čitanje je nudilo alternativne, lijepe svjetove u kojima se maštalo i razmišljalo o životu. Polako se otkrivao svijet kakav može i kakav bi trebao biti pored onog koji je vladao. Godinama kasnije, u skladu sa životnom zrelošću i znanjem koje se stjecalo, stihovi su se dorađivali, oblikovali i pisali novi. Sve se posložilo u zbirku prije nekoliko godina - kazala je Mušić.

Svečanost u institutu

Pored autorice, o knjizi su govorili recenzenti: dr. Melida Travančić, dr. Lejla Boškailo i dr. Nermin Ormanović. Moderator promocije bila je prof. Haris Ćukle, a u muzičkom dijelu večeri nastupio je Adnan Pajević.

Naredni sadržaj u okviru „Mostarskog ljeta“ slijedi u ponedjeljak, 21.jula , u Institutu Junus Emre Mostar, kada će biti upriličena manifestacija "Čuvari tradicije" s početkom u 20:45 sati. Svečanost će biti održana u povodu obilježavanja 20. godišnjice upisa Starog mosta na UNESCO-ovu listu svjetske zaštićene kulturne baštine i 21. godišnjice obnove Starog mosta.