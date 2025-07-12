Muzički centar "Pavarotti": Večeras koncert "Sevdi Mustafa benda"

U okviru manifestacije "Mostarsko kulturno ljeto", večeras, u atriju Muzičkog centra "Pavarotti" u Mostaru, s početkom u 21.30 sati, bit će upriličen koncert "Sevdi Mustafa benda".

Ljubav prema tradiciji

Muzičku skupinu „Sevdi Mustafa bend“ osnovao je još 2008. godine poznati mostarski muzičar Mustafa Šantić. Riječ je o bendu koji njeguje ljubav prema tradicionalnoj bosanskohercegovačkoj pjesmi, najprije sevdalinci, ali njihov muzički opus obuhvata i starogradske šlagere te narodnu muziku iz 70-ih godina 20. stoljeća.

Ulaz slobodan

Cilj benda nije da se napravi neki novi muzički pravac, već jednostavno da se u načinu sviranja i interpretacije takve vrste muzike njeni ljubitelji vrate u vrijeme kada je narodna muzika, po sadržaju, imala umjerenu dimenziju svog izraza.

Članovi benda su iskusni bh. muzičari: Ademir Dado Spahić (ritam gitara), Mustafa Kota Sokolović (bas-gitara), Samir Zavlan (klavijature), Rifko Čamdžić (bubanj) i, svakako, Mustafa Šantić (harmonika, vokal, klarinet).

Ulaz na koncert je slobodan.