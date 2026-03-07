Uoči bosanskohercegovačke turneje Goran Vinčić Vinča za "Dnevni avaz": Sarajevo je grad kojeg je obilježio humor

Jedan od najtraženijih stand-up komičara u regiji Goran Vinčić Vinča uskoro stiže pred bosanskohercegovačku publiku. U Sarajevu će 1. aprila u dvorani "Mirza Delibašić" u Skenderiji izvesti svoj treći samostalni show "Komedija je ozbiljna stvar", čime će Skenderija na jednu noć postati najveća stand-up pozornica u Bosni i Hercegovini. Nakon uspješnih šou programa "Dežurni krivac" i "Reci mi da se šališ", Vinča publici donosi novi materijal u kojem kroz prepoznatljiv, direktan humor govori o društvu, odnosima i svakodnevnim situacijama. Pore društva Vinča posljednjih godina puni dvorane širom regiona, a veliki uspjeh karijere očekuje ga i krajem godine, kada će nastupiti u Areni Zagreb. Osim stand-up scene, sve češće se pojavljuje i na filmskom platnu o čemu je, uz turneju i planove za naredni period, govorio u razgovoru za naš list. Bosanskohercegovačku publiku uskoro očekuje Vaš novi šou "Komedija je ozbiljna stvar". Kako komedija postaje ozbiljna i može li smijeh zaista biti svojevrsni lijek? - Na nastupu ćete vidjeti zašto je komedija ozbiljna stvar. Ljudi često kažu da je ozbiljno baviti se komedijom, ali komedija ponekad zaista postane ozbiljna stvar – posebno kada možda dira u svete krave u koje se „ne bi smjelo dirati“. Tada to postaje vrlo ozbiljno. Evo, bit će prilike da o tome govorim, ali pitanje je kako je danas raditi komediju. Možda zvuči čudno, ali čini mi se da nam je, što nam je gore, komedija sve potrebnija. Mislim da to dokazuje i popularnost filma "Svadba", ali i stand-up komedije, komičnih predstava i emisija. Ta komedija koja je neposredna i iskrena vrlo dobro pogađa u pore društva. Jasno je da ljudi koji to slušaju imaju potrebu da dođu, da se malo zabave, a kasnije i da prepričavaju te situacije i prepoznaju se u njima.

Vinčić: Komedija nam je sve potrebnija . Igor Soban/PIXSELL Vinčić: Komedija nam je sve potrebnija . Igor Soban/PIXSELL

Koliko je danas važno da kultura i umjetnost otvaraju društveno važne teme i da li je teško baviti se time? - Pa dobro, ja sam seljačina, pa ne znam koliko je ovo moje uopće kultura. Ali važno je. Tek u posljednjih nekoliko godina, kako se film razvijao, glumci su počeli postajati zvijezde. Ranije su glumci često bili na nivou dvorskih luda – kroz šalu se moglo provući svašta, kritikovali su vlast i sve ono što ne valja u društvu. Stand-up je možda samo najdirektniji oblik toga. Opet i kod komičara ima raznih pristupa. Kada je riječ o političkoj satiri, recimo, mislim da ima puno boljih ljudi koji to rade, poput Zorana Kesića i Zorana Šprajca. Sve neki Zorani, koji se bave time na kvalitetan način. Ja sam zauzeo poziciju nekoga iz naroda ko se trudi šaliti na račun svakodnevnih situacija s kojima se manje više svi možemo povezati. S druge strane, pokušavam pokazati stvari onakvima kakve jesu. Ali tu mora postojati odgovornost komičara. Ne može sad čovjek izaći i reći svašta pod egidom slobode govora i činjenice da je komičar. Ipak treba postaviti odgovornost i prije svega to mora biti duhovito. Jer kada nasmiješ i one koje zafrkavaš – onda si uspio. Spomenuli ste da ste ostali isti uprkos popularnosti. Kako ste uspjeli zadržati tu autentičnost? - Udebljao sam se, da. Pa ne znam, ostao sam isti. To će, ustvari, drugi prosuditi. Ja sam sebi uvijek isti. Uvijek sam onaj tip koji, bez obzira na sve što se događa, i dalje ne može vjerovati da mu se to događa. Možda zvuči kao floskula kada kažem: "Ne mogu vjerovati da se ovo događa", ali to je istina. Sve što sada radim… u meni su, kako kažu, dva vuka. Jedan je egoističan i govori: "Daj još, daj." A drugi jedva diše i ne može vjerovati gdje se nalazi, šta će reći, kako će izaći pred ljude, hoće li se neko uvrijediti. Uvijek postoji ta borba između samouvjerenog dijela mene i onog koji se boji svega. Za sada mislim da to dobro balansiram. Kako god da se osjećam, pristupam svemu iskreno i direktno. Pa dokle bude išlo – vidjet ćemo. Dok me ne zabrane, valjda neće. Veliki uspjeh Započinjete bosanskohercegovačku turneju, a u Sarajevu nastupate 1. aprila, na međunarodni dan smijeha. Ima li u tome simbolike ili je slučajnost? - Ispalo je kao slučajnost, ali nekako mislim da je to grad kojeg je obilježio humor – od Nadrealista pa nadalje. Uvijek se govori da su svi duhoviti ljudi iz Sarajeva. Tu su Maca, Đuro, ali i brojni drugi ljudi koji se bave stand-upom i monokomedijom. Tu je i Kerim Čutuna, kojeg sad ne smijemo izostaviti jer ipak on je, kako se kaže, izdanak mlade generacije zaista sjajnih i duhovitih ljudi. Zato mi je posebno drago što sam tu. Čak razmišljam, ne sada, jer je tek početak turneje, ali prvi specijal sam snimao u Zagrebu, drugi u Beogradu, a ozbiljno razmišljam da treći snimim baš u Sarajevu. Na taj način bih pokazao da ovo radimo regionalno i da smo, barem što se humora tiče, jednaki ili vrlo slični.

Vinča o kino-hitu „Svadba“ . Neva Zganec/PIXSELL Vinča o kino-hitu „Svadba“ . Neva Zganec/PIXSELL

Uskoro ćemo Vas gledati u filmu "Pisma snova" Harisa Dubice. Koji su još planovi, radite li na još nekim filmskim projektima? - Da, 21. decembra nastupam u Areni. Iskreno, ja još ne mogu da procesuiram ni Skenderiju ni Borik. Za sada se pravim kao da je to sve normalno. Tek kada se datum približi, počet će da se tresu gaće ili šta već. Što se filmova tiče, imamo nekoliko projekata i scenarija koje bih volio da radimo. Trenutno čekamo da Haris završi ostatak filma i da to izađe. Mislim da je to vrlo zanimljiva uloga, kast je odličan, ljudi su sjajni. Haris je, kako ja volim reći, lud – ali u pozitivnom smislu. Vjerujem da će film biti odličan i da će ga publika dobro prihvatiti, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. Možemo li Vas očekivati i u nastavku filma "Svadba", s obzirom na to da svi samo o tome govore? - E to, da, sad ne znam, vidjet ćemo. Meni je bilo sjajno na setu. Snimao sam samo jednu scenu, ali svi su bili jako veseli. Još i prije ovog cijelog „hajpa“ govorili su da bi mogao ići drugi dio, i to se negdje planiralo. Naravno, kod nas je s filmovima uvijek sve neizvjesno. A sad, definitivno, ići će drugi dio, tako da čekam poziv produkcije. Samo da znate, publika kaže da im je žao što me nema više u filmu, pa eto razmislite – možda u sljedećem dijelu da budem barem dvadeset sekundi.

Sa seta filma „Pisma snova“ . AVAZ Sa seta filma „Pisma snova“ . AVAZ