Video / Marijana Mikulić u iskrenom razgovoru o životu, porodici i karijeri: Nisam bila svjesna da mi sin ima autizam

Rođena u Hercegovini, Mikulić ističe da je posebno vezana za uloge koje ostvaruje u Bosni i Hercegovini.

Glumica Marijana Mikulić u iskrenom razgovoru otvorila je dušu o poslu, porodici i izazovima s kojima se godinama nosi daleko od reflektora. Za „Dnevni avaz“ je govorila o ljubavi prema glumi, majčinstvu, odgoju djece, ali i trenucima kada je, kako kaže, bila na ivici snage.

- Ja sam rođena u Hercegovini. Meni je svaka uloga u Sarajevu ili Mostaru jako draga i radujem joj se svaki put kad je dobijem – kaže ona.





Velika želja

Dodaje kako joj je velika želja bila da zaigra i na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu, ali se ta ideja zasad nije realizovala zbog okolnosti na koje nije mogla utjecati.

- Bila bi mi želja da igram u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Čak sam željela i da moja predstava bude tu, ali u tom trenutku je bila smjena struktura pa se nismo mogli dogovoriti oko datuma – pojašnjava Mikulić.

Govoreći o glumačkom izrazu, priznaje da joj više leže kompleksniji likovi, odnosno oni koji su predstavljeni kao „zlobniji“.

- Meni je uvijek draže igrati negativne, odnosno 'loše' likove, jer su složeniji i imaju dublje priče. Pozitivni likovi su često površniji i tu se treba paziti da se ne ode u neku krajnost – ističe.

No, iza profesionalnih uspjeha krije se i teška, lična borba. Mikulić otvoreno govori o trenutku kada je njen sin dobio dijagnozu autizma.

- Nisam bila svjesna da mi sin ima autizam. Nekako sam vidjela sve to, ali nisam bila svjesna. Kada smo zvanično dobili dijagnozu da je na spektru autizma, tada smo se tako i počeli ponašati. Rekla sam sebi: 'Okej, to je to. Idemo s tim' – prisjeća se.

Posebno težak period bio je balansiranje između troje djece i svakodnevnih obaveza. U jednom trenutku, priznaje, osjećala je snažnu grižnju savjesti.

- Imala sam grižnju savjesti jer imam troje djece, a njemu se moram posvetiti sto posto. Imala sam osjećaj da drugu djecu zapostavljam, pogotovo jer je muž tada bio u Njemačkoj i sve je bilo na meni – govori glumica.

Rješenje u malim stvarima

Rješenje je, kako kaže, pronašla u malim, ali važnim trenucima posvećenosti svakom djetetu.

- Odlučila sam da svima pružim pažnju, da svako od njih osjeti da sam u određenom trenutku samo njihova. Da odem sa svakim na kolač ili u kino, da imaju tih nekoliko sati nasamo sa mnom – kaže Mikulić.

Dodatni izazov došao je kada je njen stariji sin dobio dijagnozu ADHD-a, što je, kako tvrdi, sistem ranije pogrešno tumačio.

- Sistem je govorio da je lijen. Tada sam morala donijeti tešku odluku i doslovno sam rekla da će dijete s autizmom čekati, jer se moram posvetiti ovome. To su grozne odluke, ali morale su se desiti. I nisam se pokajala jer su se pokazale dobrim – ističe.

Danas, kaže, vidi rezultate svoje borbe, te se ne kaje ni za jednu odluku koju je donijela tada.

- On je sada postao samostalan i završava srednju školu – dodaje.

U najtežim trenucima, priznaje, oslanjala se na vjeru, te da idalje kada ima neku tešku situaciju i kad osjeti da treba predah od svega, mir pronađe kroz molitvu.

Otvoreno je govorila i o krizi u braku, koja nije bila uzrokovana prevarom, već životnim okolnostima.

- Bilo je raspada braka, ali ne zbog prevare ili treće osobe. Jednostavno smo se razišli u pogledima, razmišljanjima, zbog tempa života. Sve nam se svelo na to ko ide po djecu i ko je koja smjena – kaže.

Prekretnica je došla kada je odlučila da se stvari moraju promijeniti.

- Rekla sam suprugu da idemo na dejtove, u kino, na koncerte, da obnovimo ono što smo imali na početku. I uspjeli smo u tome – zaključuje Mikulić.

Njena priča nije samo ispovijest o izazovima, već i snažna poruka o upornosti, ljubavi i borbi koja, kako sama pokazuje, može donijeti rezultate čak i kada se čini da je sve protiv vas.

Monodrama

Predstava „Mare, žena, majka, glumica“ Marijane Mikulić je autobiografska monodrama u kojoj kroz iskren, duhovit i emotivan pristup govori o braku, majčinstvu, odnosima i svakodnevnim izazovima žene.

Riječ je o ogoljenoj ličnoj ispovijesti bez uljepšavanja, koja je, prema najavama, već rasprodavala dvorane širom regije i izazvala snažne reakcije publike.

U Sarajevu će se igrati 9. aprila 2026. godine u 20.00 sati u Bosanskom kulturnom centru. Predstava kombinira humor i teške životne teme, pa publiku istovremeno nasmijava i emotivno pogađa, što je i razlog njene velike popularnosti.

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