7. godišnjica smrti bh. akademika, književnika, putopisca i scenariste, Tvrtko Kulenović: "Pisac uvijek nudi svoj život drugim ljudima"

Tvrtko Kulenović, bosanskohercegovački akademik, književnik, putopisac i scenarist, koji je ostavio neprocjenjivo književno bogatstvo svojoj Bosni i Hercegovini, preminuo je prije sedam godina, 13. aprila 2019. Njegovo stvaralaštvo obilježila je duboka intelektualnost, erudicija i trajna radoznalost prema svijetu, kulturama i ljudskim sudbinama.

Kao autor više od 300 naučnih i stručnih radova, među kojima su romani, eseji iz oblasti teatrologije i književne teorije i kritike, putopisi, pripovijetke, radijske drame, profesor Tvrtko Kulenović uzor je mnogim generacijama svojih studenata, ali i svima kojima je književnost i ljubav i zanimanje.

- Veoma mi je drago kad vidim da moji studentu uspijevaju u onome u čemu sam i ja želio da uspijem, najviše u oblasti književnosti, ali i u teatru. To mi je velika satisfakcija, saznanje da sam bar malo učestvovao u oblikovanju nečega što će oni postati – ponosio se svojim studentima profesor Kulenović.

Sin slikara

Tvrtko Kulenović rođen je u Šapcu, 9. aprila 1935., gdje je završio osnovnu školu i prvi razred gimnazije. Njegov otac Hakija Kulenović bio je poznati bosanskohercegovački slikar porijeklom iz stare krajiške bošnjačke porodice, a majka mu je bila nastavnica geografije, Beograđanka, čija je majka, Tvrtkova baka, bila učiteljica.

- Jedna od rijetkih očevih slika koje imam, zapravo jedino ulje, jeste portret mene kao šesnaestogodišnjaka, a specifična je po tome što je slikana kada sam imao trideset šest godina. Otac mi je kazao: “Sjedni da te slikam”. Sjeo sam jednom-dvaput, i onda mi je rekao da više ne poziram, da me najbolje zna iz doba kada sam imao šesnaest godina, te me takvog i naslikao – govorio je Tvrtko o najupečatljivijem sjećanju na svog oca.

Srednjoškolsko obrazovanje Kulenović je stekao u Drugoj muškoj gimnaziji u Sarajevu, a diplomu profesora jugoslavenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nakon diplomiranja, prvi posao dobio je u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci u Sarajevu.

Od 1965. do 1967. boravio je na Univerzitetu Osmania u Hajderabadu, u Indiji, gdje je studirao klasičnu indijsku i azijsku estetiku. Interes za Indiju probudila mu je knjiga „Umjetnost Indije“.

- Kad sam vidio tu indijsku skulpturu, bio sam pogođen. Bila je potpuno drugačija od svega tradicionalnog, sva izvijugana, ljudsko tijelo je u vijugama. Ta skulptura je, zapravo, počivala na plesu, jer se u Indiji sva umjetnost izvodi iz umjetnosti plesa, tako da su to figure koje su uhvaćene u jednom vrlo čudnom stanju, u plesnom pokretu, što me je oduševilo – kazivao je Kulenović o svojoj očaranosti indijskom umjetnošću.

U novembru 1974., doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, te je 1975. izabran u zvanje docenta, potom vanrednog profesora, a 1983. redovnog profesora na Odsjeku za opću književnost i bibliotekarstvo.