Održan 26. dječji muzički festival Mali akordi – MAK Busovača 2024.

Dvadeset i šesto izdanje dječjeg muzičkog festivala ''MAK – Mali akordi'' održano je tokom vikenda u sportskoj dvorani Srednje škole ''Busovača'', a u organizaciji HKD ''Napredak'' Busovača.

Natjecatelji

Na ovogodišnjem festivalu u natjecateljskom dijelu programa, svoje pjevačke sposobnosti pokazali su: Mihael Mravak, Gloria Akrap, Nives Znahor, Iva i Ana Trupina, Ana Ćosić, Mia Andrijašević, Korina Varešković, Tamara Ćorović, Luka Galić, Anamaria Krezić, Laura Kapetan, Petra Baškarad i Ana Ćurak.

U kategoriji mlađi uzrast nagradu za prvo mjesto odnijela je Ana Ćosić s pjesmom ''Mladiću moj''. Drugo mjesto u ovoj kategoriji dijele Iva i Ana Trupina s pjesmom ''Hajde da ludujemo'' i Gloria Akrap s pjesmom ''Noćas ćemo zemlji k'o materi reći''. Treće mjesto osvojio je Mihael Mravak i pjesma ''Sanja''. U kategoriji stariji uzrast prvo mjesto osvojila je Ana Ćurak i pjesma ''Vlak''. Drugo mjesto u ovoj kategoriji dijele Laura Kapetan s pjesmom ''Sve još miriše na nju'' i Luka Galić s pjesmom ''Pusti, pusti modu''. Treće mjesto dijele Korina Varešković i pjesma ''Paloma Blanca'' i Anamarija Krezić s pjesmom ''Dođi''.

Natjecateljica Mia Andrijašević s pjesmom "Čuvala me mama" osvojila je nagradu publike, a nagradu za najbolji scenski nastup osvojila je Nives Znahor s pjesmom "Sve bi sele ljubile mornare". Nagradu za najbolju debitanticu odnijela je Tamara Čorović s pjesmom "I wanna dance.“

Vrhunac događanja bio je pobjeda Petre Baškarad, koja je osvojila Grand Prix nagradu sa svojom skladbom "Daire".

Uručenje nagrada

Nagrade su uručili: federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlaisavljević, županijska ministrica financija Mirjana Plavčić, predsjednik HKD ''Napredak'' Busovača Bojan Petrović, prof. Magdalena Marić i ravnatelj Srednje škole ''Busovača'' Stipo Krišto. Podršku festivalu pružio je i zamjenik predsjedatelja ZD PS BiH Marinko Čavara.

U revijalnom dijelu programa, publika je uživala u nastupima "Ivančica i prijatelja", dječjeg zbora "Maleni", koje predvodi umjetnička direktorica festivala prof. Magdalena Marić, mažoretkinja HKD ''Napredak'' Busovača pod vodstvom Dragane Bohutinski te folklornog sastava HKD-a "Napredak" Busovača pod vodstvom Katarine Livaja i Nikoline Smoljo.

Festival "Mali Akordi" i dalje ostaje važan simbol tradicije i kulture, obilježavajući 30 godina od svog osnutka i potvrđujući svoje mjesto kao kamen temeljac u promociji mladih talenata u regiji, stoji u priopćenju HKD-a ''Napredak'' Bosovača.