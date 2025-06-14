Spektakularna opera "Attila" 17. juna na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Na sceni Narodnog pozorišta u utorak, 17. juna sa početkom u 19:30 sati, bit će izvedena opera sa prologom u tri čina “Attila” kompozitora Giuseppea Verdija, pod dirigentskom palicom maestra Ive Lipanovića, u režiji Roberta Boškovića.

U naslovnoj ulozi Attile, legendarnog vođe Huna, gledat ćemo Ivana Šarića, Katarina Kikić Marić utjelovit će lik Odabelle, Amir Saračević iznijet će ulogu Foresta, dok će Erol Ramadanović utjeloviti lik Ezija. Denis Isaković nastupit će u ulozi Leonea, a u ulozi Uldina Ileš Bečei.

U predstavi učestvuju solisti i hor Opere NPS, članovi Baleta NPS, uz pratnju Sarajevske filharmonije.