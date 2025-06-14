Spektakularna opera "Attila" 17. juna na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Na sceni Narodnog pozorišta u utorak, 17. juna sa početkom u 19:30 sati, bit će izvedena opera sa prologom u tri čina “Attila” kompozitora Giuseppea Verdija, pod dirigentskom palicom maestra Ive Lipanovića, u režiji Roberta Boškovića.
U naslovnoj ulozi Attile, legendarnog vođe Huna, gledat ćemo Ivana Šarića, Katarina Kikić Marić utjelovit će lik Odabelle, Amir Saračević iznijet će ulogu Foresta, dok će Erol Ramadanović utjeloviti lik Ezija. Denis Isaković nastupit će u ulozi Leonea, a u ulozi Uldina Ileš Bečei.
U predstavi učestvuju solisti i hor Opere NPS, članovi Baleta NPS, uz pratnju Sarajevske filharmonije.
Ova produkcija "Attile" spaja Verdijevu originalnu viziju sa savremenim redateljskim pristupom, stvarajući predstavu koja je istovremeno historijski utemeljena i scenski spektakularna za današnju publiku.
- Odlučio sam stvoriti vizualno dojmljiv spektakl koji odražava primitivni svijet ovog djela. Sa svojom stalnom suradnicom Vesnom Režić koja je poznata sarajevskoj publici koristio sam minimalistički pristup s pažljivo odabranim elementima koji simboliziraju sukob civilizacija - Tea Bašić Erceg savršena u svom izričaju na scenu donosi preko stotinu novo sašivenih kostima. Posebnu pažnju posvetio sam radu s pjevačima na interpretaciji njihovih uloga. Attila, kojeg sam prikazao kao kompleksnog antijunaka, zahtijevao je od pjevača ne samo vokalnu snagu, već i suptilno prikazivanje unutarnjih sukoba. Odabella, kao snažni ženski lik, morala je balansirati između ranjivosti i odlučnosti. Isto tako sve solističke uloge su gotovo filmski napravljene - dodao je Bošković.
Bošković ističe da je posebnu pažnju posvetio radu sa Sarajevskim horom, kreirajući savršene uloge ne samo pjevački već i glumački te da jačina njihovih glasova ovoj operi daje jednu posebnu notu.
Koreografiju potpisuje mladi solista sarajevskog Baleta Oleg Karatseev, scenografkinja je Vesna Režić, dizajn kostima potpisuje Tea Bašić Erceg, dizajn svjetla Moamer Šaković. Šef hora Opere je Danijel Žontar.
Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti online putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.