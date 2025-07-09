Silver Frame Film Festival u Srebrenici i Bratuncu: "Povezujemo gradove, zajednice i generacije"

Drugo izdanje Silver Frame Film Festivala bit će održano od 14. do 17. jula u Srebrenici i Bratuncu. Festival svečano otvara dobitnik Oskara film "Flow" u režiji Gints Zilbalodis, a završnicu festivala obilježiće projekcija filma "Gym" reditelja Srđana Vuletića, u partnerstvu sa Sarajevo Film Festivalom, saopćili su organizatori.

U organizaciji Udruženja građana Admon Film, u saradnji s Međunarodnim forumom solidarnosti EMMAUS, Kućom dobrih tonova, te uz podršku brojnih domaćih i međunarodnih partnera Silver Frame Film Festival ove godine prikazuje sedam dugometražnih filmova i više od 35 kratkih filmova.

Mladi volonteri

Festival se realizuje paralelno sa XX izdanjem Međunarodnog omladinskog radnog kampa EMMAUS, u okviru kojeg više od osamdeset mladih volontera iz različitih zemalja boravi u Srebrenici s ciljem promocije mira i suživota. Ove godine, pored dobro poznate Open Air Cinema – EMMAUS, festival se širi na dvije dodatne lokacije: Dom kulture u Srebrenici i Dom kulture u Bratuncu.

Za selekciju programa zaslužni su renomirani filmski profesionalci i selektori sa vodećih međunarodnih festivala: Elma Tataragić (Sarajevo Film Festival), Nicoletta Romeo (Trieste Film Festival), Ana Souza (Sundance Film Festival), Wim Vanacker (Cannes Film Festival), Tim Redford (Clermont-Ferrand), Carla Vulpiani (Venecijanski filmski festival), Martina Zigotti (MedFilm Festival, Rim), Anna Ramskogler-Witt (Dokumentale Festival, Berlin).

O nagradama odlučuju profesionalni žiriji za svaku selekciju, uključujući i Lokalni mladi žiri, Žiri filmske rezidencije i Međunarodni žiri volontera Emmaus, čime festival njeguje intergeneracijski i multikulturalni pristup evaluaciji filmskih ostvarenja. Posebno mjesto ovogodišnjeg progama zauzima Masterclass "Kako kritički gledati film", kojeg će voditi Namik Kabil – reditelj i scenarista, Juliane Ebner – filmska autorica i edukatorica iz Njemačke i Bojana Vidosavljević – scenaristica i profesorica iz Sarajeva. Ovaj Masterclass namijenjen je članovima Lokalnog i Međunarodnog Omladinskog žirija, kao i mladima koji su zainteresovanim za dublje razumijevanje filmske umjetnosti.

Klimatske promjene

Tokom trajanja Festivala bit će održana četverodnevna Filmska rezidencija u saradnji sa Fondacijom Friedrich-Ebert-Stiftung koja će tematizovati klimatske promjene i zaštitu okoliša u okviru koje će pet mladih autora i autorica iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske boraviti u Bratuncu i Srebrenici, gdje će realizovati pet kratkih filmova koji će istraživati priče o prirodi i zajednici. Radionica “Strip / Storyboard / Crtani film” biće realizovana u okviru edukativnog programa Festivala.

Kroz saradnju s lokalnim ženskim udruženjima, festival promoviše ručne radove i autentične proizvode regije Srebrenice, osnažujući lokalnu ekonomiju. Silver Frame Film Festival ostaje vjeran svojoj misiji da kroz filmsku umjetnost otvara prostor za dijalog, sjećanje i zajedničku budućnost. U regiji obilježenoj dubokim istorijskim naslijeđem, festival postaje platforma susreta, razumijevanja i nade, navodi se u saopćenju.