Koncert KUD Baščaršija 23. jula na centralnom trgu u Ilijašu

Na centralnom trgu u Ilijašu u srijedu, 23. jula sa početkom u 21 sat, bit će upriličen koncert Kulturno-umjetničkog društva Baščaršija a koji će se ilijaškoj publici predstaviti sa folklornim ansamblom, narodnim orkestrom, vokalnim solistom i vokalnim grupama.

Kako se navodi u saopćenju, na programu će se naći raznovrstan scenski mozaik: Il je vedro il oblačno, Igre iz Glamoča, Orkestar splet, Muslimanske igre iz Starog Sarajeva, Orkestar i vokalne grupe, Vokalne grupe acapella i Igre iz Sarajevskog polja.

Kulturno-umjetničko društvo Baščaršija simbol očuvanja kulturne baštine i jedno od najprepoznatljivijih imena na folklornoj sceni Bosne i Hercegovine i šire. Tako je to jedinstvena prilika da budete dio večeri koja slavi ono što nas oblikuje, naše naslijeđe, identitet i zajedništvo.

- Osnovano u srcu Starog Grada Sarajeva, KUD Baščaršija već više od sedam decenija sa ljubavlju njeguje, čuva i prenosi bogatstvo narodnih običaja, pjesama i igara. U okviru programa "Kultura na ulice", koji ima za cilj da oživi gradske prostore kroz umjetnost i kulturu dostupnu svima, članovi našeg društva predstavit će raznovrstan scenski mozaik kroz koji ćete osjetiti duh Bosne i Hercegovine, kako je nekad bilo, šta danas nosimo u srcima i kako, oslonjeni na naslijeđe, gradimo budućnost - poručili su iz KUD-a Baščaršija.