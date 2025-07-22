Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KULTURA NA ULICE

Koncert KUD Baščaršija 23. jula na centralnom trgu u Ilijašu

Na programu će se naći raznovrstan scenski mozaik

Ulaz na sve programe je besplatan. NPS

A. P.

22.7.2025

Na centralnom trgu u Ilijašu u srijedu, 23. jula sa početkom u 21 sat, bit će upriličen koncert Kulturno-umjetničkog društva Baščaršija a koji će se ilijaškoj publici predstaviti sa folklornim ansamblom, narodnim orkestrom, vokalnim solistom i vokalnim grupama.

Kako se navodi u saopćenju, na programu će se naći raznovrstan scenski mozaik: Il je vedro il oblačno, Igre iz Glamoča, Orkestar splet, Muslimanske igre iz Starog Sarajeva, Orkestar i vokalne grupe, Vokalne grupe acapella i Igre iz Sarajevskog polja.

Kulturno-umjetničko društvo Baščaršija simbol očuvanja kulturne baštine i jedno od najprepoznatljivijih imena na folklornoj sceni Bosne i Hercegovine i šire. Tako je to jedinstvena prilika da budete dio večeri koja slavi ono što nas oblikuje, naše naslijeđe, identitet i zajedništvo.

- Osnovano u srcu Starog Grada Sarajeva, KUD Baščaršija već više od sedam decenija sa ljubavlju njeguje, čuva i prenosi bogatstvo narodnih običaja, pjesama i igara. U okviru programa "Kultura na ulice", koji ima za cilj da oživi gradske prostore kroz umjetnost i kulturu dostupnu svima, članovi našeg društva predstavit će raznovrstan scenski mozaik kroz koji ćete osjetiti duh Bosne i Hercegovine, kako je nekad bilo, šta danas nosimo u srcima i kako, oslonjeni na naslijeđe, gradimo budućnost - poručili su iz KUD-a Baščaršija. 

Specijalni program Kultura na ulice 2025!. NPS

Inače, "Kultura na ulice 2025!" je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo (NPS) koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo. Projekat je multimedijalnog karaktera i izražava sve oblike umjetničkog izraza prisutne u produkciji NPS. Njegov cilj je, da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i vrhunski program i izvedbu, približi kulturu i umjetnost građanima.

Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa NPS "Kultura na ulice 2025!" je besplatan, a u slučaju vremenskih neprilika, NPS zadržava pravo promjene lokacija i termina.

# ILIJAŠ
# NPS
# KULTURA NA ULICE
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.