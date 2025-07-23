Ovaj vikend Stolac postaje istinski centar kulture

Festival “Slovo Gorčina” kulturni je događaj u Bosni i Hercegovini čije ovogodišnje izdanje ne želite propustiti.

Svečano otvaranje 54. izdanja Festivala planirano je za petak, 25. jula na nekropoli stećaka Radimlja. Ovogodišnji program trajat će od 25. do 27. jula 2025. godine.

Festival će otvoriti muzički performans “Stone Sleeper” autora Mirsada Gige Jeleškovića, u kojem učestvuju Horst Hejs (Heiss), Jasna Diklić, Sara Kasap, Anja Udovičić i Naida Huseinagić. Ova muzičko-scenska izvedba oslanja se na motive Dizdareve poezije, a u sebi objedinjuje glas, pokret i ambijent. Festival nastaje po zamisli Maka Dizdara 1971. godine i održava se u Stocu, na nekropoli stećaka Radimlja i drugim značajnim lokalitetima, sa željom da se rodnom gradu pjesnika donosi ono najbolje iz savremene umjetnosti i kulture.