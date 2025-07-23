Ovaj vikend Stolac postaje istinski centar kulture

Festival “Slovo Gorčina” kulturni je događaj u Bosni i Hercegovini čije ovogodišnje izdanje ne želite propustiti.
Svečano otvaranje 54. izdanja Festivala planirano je za petak, 25. jula na nekropoli stećaka Radimlja. Ovogodišnji program trajat će od 25. do 27. jula 2025. godine.
Festival će otvoriti muzički performans “Stone Sleeper” autora Mirsada Gige Jeleškovića, u kojem učestvuju Horst Hejs (Heiss), Jasna Diklić, Sara Kasap, Anja Udovičić i Naida Huseinagić. Ova muzičko-scenska izvedba oslanja se na motive Dizdareve poezije, a u sebi objedinjuje glas, pokret i ambijent. Festival nastaje po zamisli Maka Dizdara 1971. godine i održava se u Stocu, na nekropoli stećaka Radimlja i drugim značajnim lokalitetima, sa željom da se rodnom gradu pjesnika donosi ono najbolje iz savremene umjetnosti i kulture.
Po završetku performansa, stručni žiri će dodijeliti nagradu “Mak Dizdar” najboljim mladim pjesnicima i pjesnikinjama, nakon čega slijedi književni razgovor s Adaniom Shibli, palestinskom autoricom čije se djelo nalazi među najvažnijim glasovima savremene književnosti.
Festivalski program uključuje otvaranje izložbe “Majkina pisma – bosančica” autorice Šemse Gavrankapetanović, predstavljanje VR aplikacije “Stećakland”, te promocije knjiga Amile Smajović, Adise Bašić, Damira Uzunovića, Nenada Rizvanovića, Almina Kaplana i drugih.
Poseban dio programa rezerviran je za razgovor s Monikom Herceg, počasnom gošćom i priznatom pjesnikinjom, čije prisustvo otvara prostor za razmjenu iskustava.
Tradicionalno, bit će dodijeljena i posebna festivalska nagrada Prije svitanja za najbolju pjesmu napisanu upravo na Festivalu.
Program uključuje i izložbu “Molitve u bijelom” Igora Borozana, promociju zbirke kratkih priča “Biber”, te razgovor sa Jasmilom Žbanić povodom projekcije njenog filma “Blum: gospodari svoje budućnosti”. Završnica Festivala, u večernjem terminu 27. jula, donosi književno-muzički događaj “U đul bašti: Sevdalinka kao nematerijalno kulturno naslijeđe”.