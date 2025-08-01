Uz ples, muziku i vatromet: Svečano otvoren Festival prijateljstva, Hari Mata Hari zvijezda prve noći

Prvi dani avgusta u Goraždu već tradicionalno protiču uz dobru zabavu, muzičke, ali i druge sadržaje, koji u grad na Drini, na Festival prijateljstva, svake godine privuku veliki broj gostiju.

Pred svečano otvaranje počele su i tradicionalne Igre na žanju, a u večernjim satima u Zavičajnom muzeju u Goraždu otvorena je izložba fotografija "Grebak u objektivu ratnog reportera Gyuri Baconyi", dok je u Gradskoj galeriji postavljena izložba djela nastalih na Internacionalnoj likovnoj koloniji "Boje prijateljstva" 2024. godine. Istovremeno je označen i početak rada ovogodišnje kolonije, uz učešće brojnih umjetnika koji će Goraždu darovati nova, vrijedna djela.

Ulične nastupe uoči ceremonije svečanog otvaranja imali su članovi Duhačkog orkestra RMU Kakanj, poznatijeg kao Rudarska glazba, te stalnih učesnica festivala - Kiseljačkih mažoretkinja. Program otvaranja na centralnoj festivalskoj bini upotpunili su pobjednik dječijeg internacionalnog festivala "Šta se pjesmom sanja" Mak Softić, mališani iz vrtića Sunce i JU Edukacijsko rehabilitacioni centar "Buđenje". Festival je otvoren uz podizanje festivalske zastave i himnu "Pruži mi ruku prijatelju" u izvedbi članova goraždanske rok škole, te veliki vatromet.

Veliki broj posjetitelja večeras ima priliku uživati u nastupima Emila Fetahovića "Tribute to Čola" i zvijezde večeri Harija Varešanovića.