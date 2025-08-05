Održan pripremni sastanak za manifestaciju 'Gradska regata – Karneval na vodi Brčko 2025'

U organizaciji Nautičkog kluba Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u utorak je u prostorijama Vijećnice održan pripremni sastanak povodom manifestacije "Gradska regata – Karneval na vodi Brčko 2025".

Višestruki značaj

Pored predstavnika vladinih odjela, javnih poduzeća, Policije Brčko distrikta BiH, kao i predstavnika nevladinih organizacija koje će pružiti operativnu i logističku podršku u realizaciji ove manifestacije sastanku je nazočio i koordinator Vlade Brčko distrikta BiH Esed Kadrić. On je istakao značaj suradnje između različitih institucija u pripremi i realizaciji ovakvih događaja te naglasio da Vlada u potpunosti podržava ovu manifestaciju koja ima višestruki značaj za zajednicu, priopćeno je iz Ureda gradonačelnika Brčko distrikta.

Organizatori karnevala na vodi naglasili su da je cilj manifestacije promocija nautike kao sporta, unapređenje turizma na području Distrikta, kao i podizanje svijesti građana o važnosti očuvanja rijeke Save i riječnog ekosustava.

Bogat prateći program

Manifestacija se organizira pod pokroviteljstvom Vlade i Skupštine Brčko distrikta BiH, u suradnji sa gradskim službama, nevladinim organizacijama i brojnim partnerima i prijateljima događaja.

Karneval na vodi održat će se u nedjelju, 10. kolovoza, na lokalitetu izletišta Ficibajer u Brčkom s početkom u 11 sati. U okviru događaja planiran je i bogat prateći program, a završnica manifestacije bit će obilježena večernjim glazbenim programom koji počinje u 19 sati.