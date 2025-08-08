Gradonačelnik Ernest Imamović za "Avaz": Volio bih da duh Festivala prijateljstva traje tokom čitave godine

Festival prijateljstva u Goraždu, manifestacija posvećena prijateljstvu, miru i ljubavi među ljudima, i ove je godine privukao hiljade posjetitelja iz BiH i dijaspore. Zbog ovog jedinstvenog događaja, koji je iniciran nedugo nakon rata od domaćina i prijatelja iz francuske pokrajine Bretanja, prvi dani avgusta svake godine protiču uz ples, muziku, izložbe, sajam knjiga, te brojne kulturno-umjetničke sadržaje, kao i radionice za najmlađe.

Dobra zabava

Iako je Festival prijateljstva sinoć zvanično zatvoren, uz nastup “Kultur Shocka” i Sergeja Ćetkovića na centralnoj festivalskoj pozornici, definitivan oproštaj planiran je nakon današnjih nastupa goraždanskog benda “Kuda & Oratorij”, te hrvatskog rock sastava “Psihomodo pop”.

U sinoćnjoj ceremoniji zatvaranja učestvovali su članovi zeničkog Tropika, vrtića “Zvjezdice”, učesnice Dječijeg festivala “Šta se pjesmom sanja” Ilme Obuće, te sarajevskog „Drum Orchestra i maskenbal“, čiji su učesnici priredili dobru zabavu na gradskim ulicama.

Sve besplatno

- Goražde je s mladim ljudima, našim prijateljima i gostima iz inostranstva pokazalo da je centar regiona. Sve je proteklo u duhu prijateljstva, a svaki sadržaj je besplatan, što oduševljava posjetioce. Mogli su uživati u nastupima muzičkih zvijezda iz BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. S minimalnim budžetom od blizu 300.000 KM organizujemo manifestaciju koja traje osam dana. Jednostavno, Festival prijateljstva je jedan od najvažnijih događaja za ovaj grad, a ljudi koji su preopterećeni svakodnevnim političkim temama ovdje dobiju priliku da se vrate u stvarnost, gdje su ljudi jednostavno ljudi. Volio bih da duh Festivala živi tokom čitave godine – kazao je za “Avaz” gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.

Prethodnu noć uljepšali su nastupi goraždanske legende Aziza Gluščevića Ziska, te Dženana Lončarevića i Šejle Zonić.

Sadržaji za svačiji ukus

Protekle dane obilježili su muzički i drugi sadržaji za svačiji ukus, od koncerata Harija Varešanovića, Semira Cerića Koketa, splitskog TBF-a, crnogorskog “Who See”, zatim Peđe Medenice i “Zračne kontrole”, pa do Almasa Redžovića koji je predstavio svoj prvi solo album “Krug”, te sve popularnije “Zone isključenja”.

Dio Festivala, između ostalog, bile su i popularne Igre na Žanju, plaži u centru grada, u okviru kojih su se timovi natjecali u odbojci i nogometu na pijesku, skokovima udalj, te neobičnoj disciplini – civare, dok je šlaufijada, spuštanje niz brzake Drine na plovilima od napuhanih kamionskih guma, organizirana u revijalnom dijelu programa.