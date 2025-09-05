Akademski kipar Alen Džindo: Plaše me lažni moralisti i dušebrižnici

Ime i prezime: Alen Džindo.

Datum i mjesto rođenja: 23. oktobar 1973., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Sjednem da se odmorim.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bio bih kuhar, volim kuhati.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Crtanje karikatura za listove i časopise od kojih danas većina, nažalost, ne postoji.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Ne gotivim more, pogotovo puste otoke.

Najdraža pjesma: „Ljubav udari često tamo gdje ne treba“, „Zabranjeno pušenje“.

Šta gledate na televiziji: Dokumentarne filmove, kvizove i sport.

Šta Vas nervira: Politika i pohlepa.

Najdraži grad: Rim.

Najbolji poklon koji ste dobili: Ima ih više, sva umjetnička djela cijenjenih kolega i kolegica.

Čega se plašite: Lažnih moralista i dušebrižnika.

S kim najradije pijete kafu: S drugom Okcem, on je unikatan. Jedan je Oko.

Omiljena društvena mreža: YouTube.

Najdraža boja: Nebesko-plava.

Ko Vam je uzor: Konstantin Brankusi, Amadeo Modilijani.

Najdraži pisac: Paulo Koeljo (Coelho).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Poboljšao bih standard običnog čovjeka i više nagrađivao rad i znanje.

Omiljeni muzičar ili bend: Dino Šaran.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Skandal s Modilijanijem“.

Tim za koji navijate: SS Lazio.

Omiljena narodna izreka: „Kad ideš polako, najbrže stigneš“.

Koje pitanje najviše mrzite: Kad ćeš završiti ono?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Srđan Todorović u svim verzijama.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Peru.