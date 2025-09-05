Akademski kipar Alen Džindo: Plaše me lažni moralisti i dušebrižnici

Ime i prezime: Alen Džindo.
Datum i mjesto rođenja: 23. oktobar 1973., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Sjednem da se odmorim.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bio bih kuhar, volim kuhati.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Crtanje karikatura za listove i časopise od kojih danas većina, nažalost, ne postoji.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Ne gotivim more, pogotovo puste otoke.
Najdraža pjesma: „Ljubav udari često tamo gdje ne treba“, „Zabranjeno pušenje“.
Šta gledate na televiziji: Dokumentarne filmove, kvizove i sport.
Šta Vas nervira: Politika i pohlepa.
Najdraži grad: Rim.
Najbolji poklon koji ste dobili: Ima ih više, sva umjetnička djela cijenjenih kolega i kolegica.
Čega se plašite: Lažnih moralista i dušebrižnika.
S kim najradije pijete kafu: S drugom Okcem, on je unikatan. Jedan je Oko.
Omiljena društvena mreža: YouTube.
Najdraža boja: Nebesko-plava.
Ko Vam je uzor: Konstantin Brankusi, Amadeo Modilijani.
Najdraži pisac: Paulo Koeljo (Coelho).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Poboljšao bih standard običnog čovjeka i više nagrađivao rad i znanje.
Omiljeni muzičar ili bend: Dino Šaran.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Skandal s Modilijanijem“.
Tim za koji navijate: SS Lazio.
Omiljena narodna izreka: „Kad ideš polako, najbrže stigneš“.
Koje pitanje najviše mrzite: Kad ćeš završiti ono?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Srđan Todorović u svim verzijama.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Peru.