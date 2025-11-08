Splitsku rivu "okupiralo" hiljade pristalica Torcide: Pjevaju nacionalističke pjesme, prozvali i Šerbedžiju

Oni su pjevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi, samo zovi" zbog čega ih je splitska policija legitimisala.

Zbog nedavnih incidenata, u Splitu se danas održava protest na koji je pozvala navijačka skupina Torcida nakon hapšenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine.

Prema neslužbenim procjenama, na splitskoj rivi je trenutno prisutno nekoliko hiljada osoba koji ujedno i skandiraju "Zovi, samo zovi", "Vukovar" i "U boj, u boj, za narod svoj".

Voditelj skupine Zoran Vrbatović Vrba je na početku pozvao da se "oda počast Franji Tuđmanu, Gojku Šušku i svim onim gradovima herojima".

"Danas će portali i mediji brojiti nam krvna zrnca i koliko nas ima. Mi im poručujemo - ima nas za vas sasvim dovoljno", poručio je voditelj.

Marko Rogić, koji se predstavio kao dobrovoljac, naveo je da su se okupili jer je "kap prelila čašu".

"Dosta je ponižavanja hrvatskog naroda u vlastitoj državi, dosta je kriminalizacije mladih koji žele braniti Hrvatsku istinom i ljubavlju. Tražimo ono što je temelj svake uređene države, naročito Ustava i Deklaracije o Domovinskog ratu", naveo je on te nastavio:

"Slobodu ima Rade Šerbedžija i autori memoranduma SANU, ali nemaju je hrvatski branitelji i simboli i istine", rekao je Rogić.

Traži javno odricanje

Poručio je da se traži "javno odricanje od velikosrpske svetosavske ideologije i genocida nad hrvatskim narodom".

"Hrvatska nije nastala na propalim režimima, nego na pomirbi i pobjedi u Domovinskom ratu. A oni koji danas guraju jugoslavenski kulturni prostor kao model, to im neće proći", rekao je on te dodao da je vrijeme da se "zaštiti hrvatski narod" te prestane "širiti narativ o ugroženim Srbima".

Zatim je, uz aplauz, poručio:

"U nepotrebnom incidentu nikome nije pala dlaka s glave i nije bilo nasilja".

Prisutni su tražili ukidanje pritvora uhapšenima za koje smatraju da su nepravedni, pretjerano i politički motivirano.